Tras casi dos semanas de profundización del conflicto en la fábrica Vassalli por el incumplimientos de pagos salariales, ayer surgió una novedad tranquilizadora para los trabajadores, ya que podría allanar el camino hacia un principio de solución. Se trata de una decisión adoptada por la ex presidenta del directorio de la empresa, Mariana Vassalli, quien envió una carta documento al grupo de concesionarios que desde hace dos años conduce la firma para revocarle el total de las acciones que le había transferido a tal efecto.

Así lo anuncio el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Pablo Cerra, tras una asamblea realizada en una de las plantas que la fábrica tiene ubicada a la vera de la Ruta Nacional Nº 33 para comunicar lo sucedido. A lo resuelto se suma que la empresaria, que intenta recuperar el porcentaje importante del paquete accionario que cedió, ya habría avanzado en negociaciones con un grupo inversor que podría tomar el control de la emblemática fábrica de cosechadoras aunque no trascendieron nombres.

"La novedad que tenemos es que la fábrica vuelve a manos de familia Vassalli", explicó Cerra en una improvisada conferencia de prensa que brindó junto al secretario general de la UOM local, Diego Romero, tras hablar con los trabajadores. El letrado explicó que la reacción de los obreros al enterarse de lo acontecido "fue de alegría", porque implica que "se vayan los que estaban, lo cual sienten como tranquilizador", al punto que "aplaudieron la noticia", aseguró.

Asimismo, comentó que consideraron lo surgido en las últimas horas como "un triunfo de la lucha que se viene llevando adelante", y que se mantendrá hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. En tal sentido, explicó que los trabajadores son conscientes de que un cambio de este tipo tiene ciertos "plazos", y no resolverá en forma inmediata el reclamo por la deuda salarial. "Los compañeros entienden la situación y lo que no querían es que les siguieran mintiendo", dijo, y aclaró que del pago de lo adeudado, que ronda los cien mil pesos por trabajador, " se tendrá que hacer cargo quienes sean los patrones de los trabajadores".

Cerra brindó su parecer sobre la decisión de Mariana Vassalli: "No creo que lo que está haciendo sea para hacerse cargo directamente ella, ya que, por trascendidos, dejaron entrever que estarían avanzadas las negociaciones con un nuevo grupo inversor que podría entrar eventualmente" para asumir la conducción de la empresa, afirmó el letrado.

El profesional dijo haber recibido la información que luego transmitió a los trabajadores por medio de "los asesores legales de Mariana Vassalli, que acaban de mandarle una carta documento al grupo de concesionarios (que está al frente de la empresa) para revocarle el ciento por ciento de las acciones que le había transferido" a su poder.

En tanto, Romero ratificó que se continuará con la medida de fuerza hasta que surjan soluciones al reclamo de los trabajadores por los haber es atrasados.

Medida de fuerza

Ocurre que, luego de la frustrada audiencia del martes en la delegación rosarina del Ministerio de Trabajo provincial, no surgió ninguna oferta de pago para cancelar lo adecuado, algo que se esperaba en esa reunión. Por eso ayer, después de doce días de mantener tomada la fábrica, los huelguistas endurecieron la medida de fuerza con un corte total sobre la ruta 33 frente a una de las plantas que tiene la firma en Firmat.

La densa neblina de la mañana finalmente no fue un impedimento para que los obreros volvieran a movilizarse para visibilizar su fuerte malestar por la situación. A la espera de una solución que no aún no llega, los manifestantes exteriorizaron su demanda en medio de un fuerte clima de protesta que incluyó quema de neumáticos ante el incesante ritmo del sonido de redoblantes.

"Agradezco a todos por el apoyo y espero que se sumen muchos más", dijo en medio del piquete Romero, tras resolverse llevar adelante la interrupción total del tránsito.

Así se mantuvieron por más de una hora hasta que pasado el mediodía liberaron momentánea e inesperadamente la ruta para llevar adelante una asamblea dentro de la planta fabril Nº 1, donde Cerra y Romero comunicaron las últimas y, al parecer, aliviadoras novedades sobre la situación de la empresa, aunque sin quede resuelto todavía el pago de las creencias laborales.

Es por ello que culminada la asamblea volvieron a la ruta para continuar con el corte, que finalmente levantaron cerca de las 14.30 aunque prevén seguir adelante con la protesta hasta que se destrabe el conflicto.