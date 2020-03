La Escuela de Tenis Adaptado "De Volea" comienza el ciclo 2020 y a partir de mañana abre sus puertas a todas aquellas personas con discapacidad que deseen iniciar su camino en la práctica de tenis adaptado. Las clases estarán a cargo de los profesores Gonzalo Forgia y Juan Nanni, los días viernes en el Club Centenario.

Este año además, como parte de un convenio con el Centro Educativo Terapéutico Amancay, se sumarán sus alumnos a las prácticas, bajo el eje conceptual de la Institución "Bienestar físico, ocio y tiempo libre" en el marco de "Modelo de calidad de vida". La Escuela De Volea abrió sus puertas hace un año y sus alumnos tuvieron participación en diferentes torneos nacionales obteniendo muy buenos resultados.

Del mismo modo que a lo largo de su primer año de vida las actividades de la Escuela son llevadas a cabo de la mano de la fundación Tendiendo Puentes.

Todas aquellas disciplinas, actividades o eventos que tengan por objetivo final el progreso y el aumento de la calidad de vida y bienestar social de las personas en condición de vulnerabilidad social, serán abordadas filantrópicamente por esta entidad dando lugar a nuevas oportunidades, que en otras ocasiones, se ven dificultadas por la coyuntura o el contexto socio-económico de los beneficiados.

Cada una de estas escuelas aporta, sobre todo, "una forma de inclusión para los chicos". El objetivo es que "puedan tener su propio espacio, que tengan la posibilidad de hacer deporte, y por sobre todas las cosas, que tengan la oportunidad de pertenecer, situación que se ve muchas veces dificultadas por el contexto", expresó Juan Pablo Rossarola director de la Fundación Tendiendo Puentes.

Al mismo tiempo, habló sobre el rol de la familia dentro de la escuela, y lo vital que resulta su apoyo. "Su entorno más cercano tiene que confiar, creer que se puede y no cerrarse en un diagnóstico. Muchos padres se acercan convencidos de que su hijo no puede jugar, no puede aprender. Después de algunos meses se sorprenden con los avances. Hay que erradicar la lástima empezando por el núcleo familiar”.

Para informes e inscripción para participar de las actividades de la escuela los interesados deberán comunicarse al 0810 268 3863, (3462) 46 3568. O por mail a contacto@tendiendopuentes.org.ar, o acercándose a Salta 359, Venado Tuerto. Más información en https://tendiendopuentes.org.ar/