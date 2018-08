La escasez de asfalto en el país genera atrasosen el plan de obras

La poca cantidad de asfalto en la Argentina provoca atrasos en el plan de obras diseñado por Vialidad provincial. Desde el organismo dijeron que la situación se percibe desde hace un mes, cuando las empresas proveedoras, YPF y Shell, decidieron cerrar sus plantas productoras para hacer mantenimiento.

Es el material que se usa para pavimentar caminos y construir carreteras, autovías y autopistas. Para garantizar la provisión, se decidió importar el producto hasta que se normalice la producción. No obstante, el barco que traía el componente desde Estados Unidos fue rechazado en Buenos Aires porque no reunía la calidad y especificaciones requeridas.

El fenómeno no es exclusivo de Santa Fe y se da en todo el país. Desde Vialidad provincial iniciaron gestiones con YPF (principal proveedor) para conocer cuándo se normalizaría la situación. "Hablamos con YPF, que es uno de nuestros principales proveedores y nos dijeron que esto se solucionaba en el transcurso de agosto", comentó Pablo Seghezzo, titular del organismo santafesino. Y abundó: "Hace un mes que no se consigue asfalto en la República Argentina. Cerraron las plantas de producción de asfalto por tareas de reparación y no se consigue. Ya llevamos un mes de arrastre. Pero están cerradas hace 45, 60 días".

Seghezzo no sabe si se trata de especulación o realidad, pero reconoció que el material que quedaba en el mercado no alcanza y hay obras "que lamentablemente no pueden empezar la carpeta asfáltica".

Desde Vialidad admitieron reclamos por las demoras en algunas obras. "Se está produciendo un atraso en el plan de obras este mes. Pasa en todo el país. No sólo en Santa Fe. Nos dicen que las plantas cerraron por reparación y que mandaron a importar desde Estados Unidos un barco para cubrir la necesidad. Cuando llegó, las especificaciones no eran las correctas y tuvieron que devolver el producto, que no se descargó".