La empresa Dasa confirmó su cierre y ofrece pagar indemnizaciones

Final anunciado. Gremialistas y los hoy ex trabajadores asistieron ayer al Ministerio de Trabajo en Rosario.

Después de tres meses de medidas de fuerza en demanda del pago de haberes atrasados y que tuvo como principal modalidad la toma de la fábrica, ayer se confirmó el cierre de la empresa firmatense División Agrícola Sociedad Anónima (Dasa) en el marco de una audiencia desarrollada en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo provincial.





Aunque la decisión no causó sorpresa ya que era esperada, como dio cuenta LaCapital, tuvo un sabor amargo para los 14 obreros que protagonizaron el extenso conflicto no sólo en reclamo por deudas salariales sino en defensa de las fuentes de empleo que, lamentablemente, no lograron preservar.

Si bien el gremio metalúrgico, tal como lo había anticipado, rechazó las causas y la medida adoptada por la empresa dejó en libertad de acción a los trabajadores que aceptaron la propuesta de cobrar en un solo pago dentro de un plazo máximo de 10 días tanto las indemnizaciones como el resto de sus acreencias laborales.

No obstante los obreros continuarán en el interior del establecimiento hasta tanto la firma cumpla el acuerdo asumido entre las partes.

Así lo explicó ayer a La capital el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Pablo Cerra, quien lamentó "profundamente este desenlace ya que desde el gremio se luchó junto a los empleados por los puestos de trabajo y para que la empresa siga abierta".

Y en esa línea consideró que lo sucedido fue "fruto de gestiones improcedentes por parte de la empresa y las actuales políticas económica a nivel nacional que no favorecen a la industria y al trabajo".

La firma llegó a esta instancia tras subastar algunas maquinarias para hacerse de recursos que le permitirán afrontar la oferta acordada con los trabajadores que nunca recibieron telegramas de despidos y recién ayer se consideraron desvinculadas de la empresa al concretarse el cierre del establecimiento.

La empresa, tomada el 20 de julio en medio de un paro de actividades por sueldos impagos y que además sumó, a lo largo de los 90 días de protesta que se cumplieron ayer, movilizaciones, cortes de ruta, escraches y hasta un encadenamiento de huelguistas en inmediaciones de otra metalúrgica que pertenece a la misma familia propietaria de Dasa.

Si bien durante varias semanas mantuvieron firme la esperanza de que el establecimiento normalice la situación para retomar las operaciones productivas sucedió lo contrario al bajar definitivamente sus persianas y poner fin a una historia que suma más desempleados a la nutrida lista de despidos registrada en los últimos años en el país.

Antes de entrar y no poder salir de su asfixiante estado financiero y económico, ésta industria de Firmat afincada cerca del cruce entre las rutas nacional 33 y provincial 93 y que históricamente fue reconocida en la región por la producción de silos e implementos agrícolas, se sostuvo con trabajos para terceros, especialmente la fabricación de plataformas para la también empresa local de cosechadoras Vassalli Fabril que, como ya público este diario, atraviesa un delicado panorama aunque con perspectivas de sumar nuevos inversionistas en busca de su proyectada recuperación.

Tras largas marchas y contramarcha la empresa Dasa transformó ayer en realidad su manifiesta intención de cerrar, lo que ahora sólo deja margen para esperar que cumpla con el pago de lo acordado.

"Desde hace años la actividad metalúrgica en general y de la empresa en particular atraviesa una situación económico financiera negativa, habiendo resultado infructuosas todas y cada una de las medidas intentadas a fin de lograr revertir la tendencia. Siempre buscando obtener la sustentabilidad de la explotación. Los costos se han ido incrementando año a año, cada vez con mayor virulencia, así como ha habido una fuerte caída en la producción y consecuentemente en los ingresos de Dasa", refirió al cuadro de situación de Dasa el abogado de la empresa, Gonzalo Sosa.