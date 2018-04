Una inédita medida adoptaron las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (Cevt), quienes resolvieron no cobrar las boletas de luz por el conflicto que se suscitó con la decisión de la jueza en lo Civil y Comercial, Celeste Rosso, de retrotraer el cobro a diciembre de 2017.

Ayer los usuarios hallaron un cartel en la puerta de entrada a la Cooperativa que expresaba que no iban a cobrar las facturas electricas.

"Estimados usuarios, por motivo de la decisión judicial de la jueza Celeste Rosso nos vemos impedidos del cobro de las facturas de electricidad hasta nuevo aviso. Muchas gracias, Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto", decía el texto del cartel puesto en la entrada de la Cevt.

Cabe recordar que el lunes la jueza Rosso había hecho lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Venado y suspendió el aumento de la tarifa de la luz por tres meses.

Mecanismo

El martes se explicó el método que deberá aplicarse para concretar la medida de la jueza. Se detalló que los usuarios que ya abonaron deberán solicitar un resarcimiento en la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto para que les envíen una nota de crédito a favor en la próxima facturación, ya que se les deberá cobrar la tarifa de 2017.

Mientras que aquellos que recibieron la boleta, y todavía no abonaron la factura de luz, deberán esperar a recibir otra sin el aumento.

Hasta el momento la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto no contestó la demanda —indicó la jueza Rosso—, aunque tiene tres días hábiles para hacerlo. No obstante muchos presumen en Venado que no lo hará, si se toma en cuenta que la medida dispuesta por la jueza goza del amplio consenso popular, ya que las quejas por las tarifas de luz se convirtieron en un tema más que preocupante en la sociedad venadense.

La resolución judicial sostiene en su texto que se debe "suspender, de manera inmediata, el aumento tarifario de energía eléctrica aplicado sin el cumplimiento del procedimiento de audiencia previa constitucionalmente fijada y receptada en la legislación local. Es por el término de tres meses, a las categorías de usuarios TI, velando por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, con especial atención a los sectores más vulnerables, ponderando la realidad económico-social".