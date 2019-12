Un espacio destinado a la atención y contención de chicos, adolescentes y adultos con distinto tipo de discapacidades, que desde hace una década funciona en la localidad de Díaz, podría cerrar sus puertas al no haberse aún arribado a un acuerdo para renovar el contrato de alquiler que vence a fin de año.

Así lo advirtieron los trabajadoras que prestan servicio en el Hogar Santa Cecilia y corren riesgo de quedar en la calle, tras ser alertados de la situación en el marco de una reunión que mantuvieron con el gerente del lugar. De no encontrarse una solución se pondría fin al funcionamiento de esta institución establecida en un edificio comunal, la cual cuenta con 40 trabajadores y donde concurren 38 personas discapacitadas que serían reubicados, de no encontrarse una salida.

La preocupación e incertidumbre crece a medida que pasan las horas y no surgen definiciones, a pesar de las gestiones realizadas en tal sentido ante autoridades de distintos niveles. Es que el hogar no sólo cumple una función fundamental en la vida de quienes asisten allí sino que es una fuente de trabajo importante tanto en forma directa como indirecta en esta localidad del departamento San Jerónimo, situada sobre la ruta nacional Nº 65 a 90 kilómetros de Rosario. Para la economía doméstica resulta un factor preponderante ya que aporta movilidad con la compra de mercaderías, y otros insumos en comercios locales.

La expectativa está centrada en la decisión que tome la comuna al respecto, para lo cual ya hubo conversaciones con el personal del hogar que planteó su preocupación aunque sin lograr, al menos hasta ahora, el resultado esperado.

El problema radica en que el aumento del costo del alquiler que equivalía al valor de una plaza de discapacidad, regulada por el Ministerio de Salud, ahora se triplicaría, lo que representaría, aunque no fue confirmado, una suma inconveniente para la institución que, de no llegar a un entendimiento con la comuna, cerraría sus puertas.

“Estamos preocupados e intranquilos porque el gerente nos dijo que si no se llega a un acuerdo el hogar se cierra, los chicos serían trasladados y nosotros quedaríamos desempleados, por lo que pedimos una reunión con las autoridades comunales”, comentó una de trabajadora del hogarcito a medios locales. Y en esa línea indicó que no tuvieron una respuesta que aquiete los ánimos sino que, por el contrario, potenció la incertidumbre, puesto que “nosotros estamos en el medio y no se dan cuenta de la cantidad de gente que corre peligro de quedarse sin trabajo”, dijo.

En tanto el jefe comunal, Juan José González, explicó que “se vencieron los 10 años que tenía el contrato de alquiler y tendemos a iniciar un proceso de negociación”. Y en ese marco apuntó contra los responsables del hogar en no querer resolver el problema al sostener que “estuve esperando, le envié dos notas (planteando) que teníamos que sentarnos a renovar o al menos charlar y la única respuesta que tuve fueron dos cartas documento”. Asimismo consideró que “están presionando a la gente del hogar para que se enfrente conmigo, pero yo los atendí y tuvimos una reunión donde explique la situación ”.

El problema también mantiene en vilo a los familiares de los residentes del Hogar Santa Cecilia, quienes enviaron una nota a González instándolo a su “responsabilidad social y sobre todo sensibilidad”, para resolver el asunto y “garantizar” la continuidad del espacio.

Resaltaron que “los residentes han establecido fuertes vínculos afectivos entre sí, con sus terapeutas y sus cuidadores, cultivados desde el amor y el trabajo respetuoso de inclusión, esos que dan sentido de pertenencia y arraigo a un lugar que habitan desde muchos sentidos y subjetividades haciéndolo propio”.