La comuna de Alvarez deberá cumplir con una ordenanza para controlar la zoonosis y las campañas de esterilización

En su presentación, la institución sostuvo que la acción "se funda en el riesgo a la salud pública y la afectación al medio ambiente que genera la existencia, y en especial el estado actual, de la perrera comunal de Alvarez".

La comuna de Alvarez, a través de una ordenanza dictada en 2018, reguló la tenencia de animales domésticos y el control poblacional de perros y gatos mediante campañas de castración masiva, sistemática, gratuita, temprana, extendida y abarcativa.

La Asociación Civil Animalística de Santa Fe resaltó, en cambio, que la norma no se había cumplido porque no se aplicaron castraciones masivas, no se realizó control de la zoonosis y no logró implementar el sistema de las obligaciones del dueño responsable. También destacó que las condiciones de salubridad de la perrera eran inaceptables.

En su momento, la comuna rechazó el incumplimiento de dicha ordenanza argumentando que había implementado la vacunación antirrábica y antiparasitaria y practicó la esterilización quirúrgica.

En su fallo, el juez Quaglia consideró que las castraciones y esterilizaciones se cumplieron en forma parcial a causa de la situación epidemiológica provocada por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, y debido al cambio en el contexto sanitario, dispuso el cumplimiento total de acuerdo a lo pactado con la organización civil.