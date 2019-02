No a los mosquitos. Recordaron no tener recipientes con agua acumulada, ello ayuda al desarrollo del zancudo.

No a los mosquitos. Recordaron no tener recipientes con agua acumulada, ello ayuda al desarrollo del zancudo.

La ciudad de Santa Fe se convirtió en una de las tres áreas con transmisión localizada del virus dengue serotipo DEN-1, junto con Orán y Tartagal, en la provincia de Salta.

El dato surge del reciente Boletín Integrado de Vigilancia que publica semanalmente la Secretaría de Salud de Nación, dependiente desde la última reestructuración del gobierno nacional del Ministerio de Desarrollo de la Nación, y corresponde a la quinta semana epidemiológica de 2019 donde se registran tres áreas con transmisión localizada.

El mismo informe comunica que "también se registran casos aislados de virus dengue serotipo DEN-1 en Puerto Iguazú, Misiones, en la comuna 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Ingeniero Juárez, Formosa. En estas áreas se notificaron un total de 28 casos positivos de dengue sin antecedente de viaje correspondientes al período 2019, con identificación del serotipo DENV-1. Se encuentran realizando las acciones de control e investigación en las mismas.

Al respecto, la ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, confirmó esta información y aclaró que sólo se detectaron en la ciudad de Santa Fe. Asimismo explicó que los Estados tienen la obligación de notificar sobre determinadas enfermedades, como es el caso del dengue y en este sentido destacó: "Nosotros tenemos un excelente laboratorio, somos una de las provincias que mejor notifica y abona a este sistema de boletín y de información epidemiológica. Estamos orgullosos de dar la información en tiempo real".

Consultada por las causas de circulación de dengue en la capital de la provincia, la ministra explicó que en primer lugar tienen "un mosquito hace mucho tiempo que es el Aedes y éste transmite dengue, zika, chikungunya y en menor medida fiebre amarilla. Es decir que al mosquito lo tenemos que es el vector necesario".

Luego indicó que son los ciudadanos los "responsables de mayor o menor tenor de mosquitos. En la medida que tengamos recipientes que contengan agua, esto colabora en el desarrollo de mosquitos".

Origen

En este sentido, la funcionaria aclaró que para que aparezca la enfermedad, debe haber alguien que "trae importado el virus porque esta no es una enfermedad propia de Santa Fe, ni de ninguna parte de la provincia. Por lo tanto un viajero o un santafesino que viajó a algún lugar donde hay casos de dengue, cursó su estado febril y no consultó. A partir de ese caso seguramente los mosquitos se contagian, ponen huevos, esos mosquitos ya vienen con el virus y se genera esta situación de casos en un determinado lugar", sentenció Uboldi.

Aclaró también que en Santa Fe hay casos "porque no toda la población tuvo dengue", y recordó a Hersilia, la localidad santafesina donde hace 10 años "todos los pobladores lo sufrieron. Por qué Santa Fe y por qué no Hersilia, porque la variedad de dengue que estamos teniendo en Santa Fe es dengue 1 y en Hersilia todos tuvieron este dengue en 2009. Por lo tanto, si entrara un viajero con dengue a Hersilia ningún caso va a aparecer porque toda su población ya está protegida. Los nuevos lugares que aparecen, como ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, están vinculados con que ahí hay población que nunca tuvo la enfermedad. Quizá Reconquista, Hersillia, Ceres, Gato Colorado ya tuvieron dengue y, por lo tanto, haya lluvia o mosquitos, mientras siga circulando la misma variedad de dengue 1, no lo van a tener", aclaró.

Confirmaciones

El jueves 1º de febrero, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó que a partir del primer caso confirmado en la ciudad de Santa Fe, el 17 de enero, se realizaron las acciones de bloqueo y búsqueda de febriles. Cabe recordar que según estableció la cartera sanitaria, "como cada año, los casos serán informados en un parte de prensa los días jueves de cada semana. Se espera entonces, la llegada de nueva información hoy".

Mientras tanto, hasta el momento los confirmados eran 11 casos, y sólo uno de ellos presenta antecedentes de viaje, mientras que los demás son autóctonos.

"Cabe recordar que todos los casos tienen relación con el mismo barrio donde se produjo el primero, ya sea por la dirección particular o laboral. Por este motivo continúan las medidas de bloqueo y prevención, a fin de evitar la propagación de la enfermedad. En ese marco, comenzó la fumigación espacial de las áreas afectadas periódicamente, dado que existe transmisión local", se informó oficialmente.

Posibles casos en Colón

En tanto, tras la confirmación de los resultados negativos de dengue de los estudios que se realizaron a los ocho jugadores de Colón de Santa Fe que fueron separados del plantel por presentar síntomas compatibles con la enfermedad; la ministra Uboldi indicó que entre lunes y martes se podría realizar la segunda prueba.

La misma se extrae "a la semana de la primera, cuando la persona tiene más días de evolución para estar seguros de que no tiene anticuerpos. Si esa prueba ya es negativa se va a poder decir definitivamente que esto nunca fue dengue", señaló.

Hay localidades como Hersilia en que sus habitantes tuvieron este dengue en 2009 y ahora ya están protegidos