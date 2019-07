Los resultados preliminares de la autopsia practicada al cuerpo de Diego Román de 12 años, asesinado en la localidad de Recreo, confirmaron que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca y que fueron practicadas con diferentes elementos cortantes. Empero, hasta el momento no se puede precisar cuántas heridas tenía con exactitud ni con cuántas armas fue atacado.

Policías y el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, aseguran casi con certeza que el crimen no fue cometido en el lugar del hallazgo del cadáver, que tenía cortados los genitales y estaba completamente desnudo.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos se congregaron en la sala velatoria municipal donde con profundo dolor despidieron al pequeño.

La madre del menor se descompensó y tuvo que retirarse para recibir asistencia médica.

En tanto, el padre del chico y su pareja tuvieron que retirarse de la sala por precaución y por las hipótesis que se difundieron en las últimas horas que señalaban que el chico era objeto de malos tratos en la casa. "No me imaginaba en esta situación, el hermano mayor estuvo en casa el martes y el miércoles pasó esto con Diego", relató Agustín, abuelo postizo de Dieguito y padrastro de María, madre del chico.

Sobre el pequeño, lo describió como un chico muy respetuoso a quien costaba sacarle las palabras. "Diego, como los hermanos, son excelentes, chicos muy respetuosos que no se metían con nadie. Muy buenas personitas", contó.

Tras una intensa búsqueda

El cadáver fue hallado en la noche del jueves, antes de las 23 por el vicepresidente del club Social Central Oeste y luego arribaron al lugar bomberos voluntarios y efectivos de la policía. Desde el miércoles, día en que se denunció su desaparición se rastrillaba en diferentes zonas de la localidad de Recreo. Luego de que se diera con el cuerpo, policías de la Comisaría 16 y del Comando Radioeléctrico preservaron la escena del crimen.

El cuerpo sin vida, desnudo, presentaba heridas de arma blanca. Se estima que la muerte data de entre 10 y 24 horas previas al hallazgo. Además presentaba heridas similares a las que podría provocar la mordedura de un perro. Se dispuso un cerco perimetral para preservar la escena. Personal de la policía de investigaciones trabaja en la mañana de este viernes peritando la zona. El fiscal Andrés Marchi investiga el caso.

A lo de un amigo

El asesinato de Diego Román tuvo una fuerte repercusión en medios nacionales. En diálogo con la señal TN, Julio Román, el padre del chico de 12 años que fue hallado muerto en Recreo, relató cómo fueron las últimas horas de su hijo: "Se fue al colegio el miércoles a la mañana, y a la salida se fue a jugar a lo de un amigo. Pero nunca volvió a casa. Yo fui a Santa Fe a hacerme ver una fractura y cuando regresamos a la tarde no sabíamos nada de él".

"La denuncia se hizo a la noche recién porque empezamos a buscarlo así no más, con ayuda de la Policía —recordó Julio—. Al principio la Policía no se movió tanto, hasta que apareció el presidente del club donde jugaba Diego. Ahí empezaron a moverse. Después de encontrarlo vinieron a casa", relató el padre.

En medio del dolor, la familia quedó envuelta en sospechas. El padre se defendió: "La Policía duda de nosotros. ¿Cómo le puedo hacerle algo así a mi hijo? La gente habla dice cosas, como que vieron a mi mujer peleándose con él a la salida del colegio, pero ella estaba conmigo en Santa Fe", aseguró el hombre.

El padre, además, contó que era la primera vez que iba a jugar a la casa de ese chico y que no conoce a los padres. "Ahí dejó la mochila y la campera. Es a dos cuadras de donde lo encontraron, pero no hablé con el papá. Las cosas de Diego me las entregó el nene. l me dijo que se fue solo. Es muy dudoso todo", remató.

