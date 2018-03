Juzgan a cura por un segundo caso de abuso

El cura Juan Diego Escobar Gaviria, quien actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por abuso sexual de un menor, será juzgado por un segundo caso surgido a partir del testimonio de esta nueva víctima en el proceso que ventiló el primer hecho delictivo. El sacerdote es de nacionalidad colombiana, era conocido como "sanador" y ejercía su ministerio en la parroquia de la localidad entrerriana de Lucas González, ubicada 67 kilómetros al este de Victoria.

El fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, pidió la remisión a juicio de la segunda causa por abuso a un menor que involucra al cura Escobar Gaviria, según informó el portal entrerriano Análisis Digital. El expediente se formó mientras se desarrollaba el juicio oral en agosto del año pasado, en los tribunales de Gualeguay, por la primera denuncia contra el cura y por la cual fue condenado a 25 años de prisión, que cumple en la cárcel de Victoria.

En esta nueva causa, se imputa al religioso por el delito de "promoción de la corrupción agravada", luego de que apareciera una nueva víctima. A poco de iniciarse el juicio a Escobar Gaviria, uno de los tantos monaguillos que no se atrevió a denunciarlo la primera vez, lo hizo en ese momento.

"El año pasado, ya cuando tuve novia, empecé a darme cuenta lo mal que estaba lo que me hacía el cura. A ella nunca le conté nada de nada, incluso tuve problemas a veces porque se me venía el recuerdo a la cabeza de lo que me hacía el cura", testimonió el año pasado el joven que fue monaguillo de los 14 a los 16 años.

Escobar Gaviria estuvo por 11 años en la Parroquia San Lucas Evangelista de Lucas González. Desde allí construyó un reconocimiento por su fama de sanador.

Esa popularidad cayó abruptamente a fines de 2016, cuando un niño de 11 años lo denunció por abuso sexual. A la acusación de ese pequeño se fueron sumando otros testimonios de abuso, tres más durante toda la instrucción de la primera causa. En el juicio oral que terminó el 7 de septiembre con la condena a Escobar Gaviria, apareció una nueva víctima y se inició otra causa en la Fiscalía de Nogoyá, también por corrupción de menores. Es en ese expediente en el que esta semana se pidió la remisión a juicio oral.