Juego clandestino: Ricci pidió que la investigación "avance" más allá de internas políticas

Preservar la gestión

En declaraciones al programa “Todos en la Ocho”, el mandatario de Villa Gobernador Gálvez señaló: “El viernes hablamos con José y me manifestó que por la difusión mediática del tema quería dar un paso al costado. Con José estuvimos desde el primer día de gestión. Llevamos más de cinco años de gestión y la actitud de renunciar para no afectar la imagen de la gestión y la mía propia fue un acto de grandeza, más allá de que no está imputado en ninguna causa de juego clandestino”.

Ricci agregó que los últimos allanamientos “lo obligaron Chemes a dar un paso al costado para no entorpecer la imagen de nuestra gestión en este año electoral, donde todo esto se utiliza mediáticamente para afectar a las partes críticas”.

El intendente admitió que su colaborador participó de una reunión con Leonardo Peiti, pero agregó: “Peiti tiene juegos electrónicos en otras provincias. Cuando surgió la posibilidad de que en Santa Fe se pueda habilitar ese sistema de juego, se hizo esa reunión para ver cómo se podía instalar esa modalidad aquí. Fue una reunión informativa, de trabajo, que se interpretó como una asociación. Resulta que después, el gobernador asignó el juego electrónico por decreto a los casinos de la provincia por 15 años, un tema que también está discutido. Entonces, la reunión existió, pero fue para ver cómo era el procedimiento para acceder a presentarse en una posible licitación de juego electrónico”.

“Fernández Chemes siempre estuvo a disposición de la justicia y dará todas las explicaciones que tenga que dar. Por eso veo como un acto de grandeza que haya presentado su renuncia al cargo para no influir en nuestra gestión en Villa Gobernador Gálvez. No está imputado en la causa. Cuando se lo nombró en los medios, José decidió dar un paso al costado”, agregó el intendente.

Al ser consultado sobre cómo veía la investigación por el juego clandestino, el titular del Ejecutivo remarcó: “No conozco profundamente el expediente. Me enteré del avance de los fiscales, pero hasta donde sé no han acusado a alguien. Creo que hay un atraso que perjudica a mucha gente, más allá de que pueda haber un enfrentamiento político. No hay un avance concreto. Si esto evoluciona, sabremos quienes son los culpables. Hasta ahora hay dos ex fiscales detenidos. Espero que esto se defina porque la familia de Chemes no la está pasando bien”.