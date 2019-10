El extitular de la oficina de Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) de Firmat, Nicolás Oviedo, fue separado "arbitrariamente" de su cargo y estalló la polémica en esa ciudad, ya que el funcionario era considerado un buen jefe de agencia por la mayoría de las personas que allí hacían trámites oficiales. Oviedo no tiene dudas de que la determinación de separarlo de su cargo fue porque se negó a apoyar la candidatura presidencial de Mauricio Macri. Su lugar será ocupado por Gabriela Sibiglia, una referente macrista del sur santafesino .

Por su parte, la delegación local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) marchó con algunos de sus afiliados hasta la sede de Ansés para respaldar a Oviedo y colocar afiche en todo el local en donde explican a las autoridades políticas o partidarias a que "si nos tocan a uno de los trabajadores nos tocan a todos".

En diálogo con la radio Pública de Venado Tuerto (88.1), Oviedo señaló que venía recibiendo presiones de todo tipo para que "saliera a militar la candidatura de (el presidente Mauricio) Macri. Les dije que yo era un empleado de carrera dentro de Ansés y que no había llegado a ser jefe por mi militancia política ya que tampoco la tengo dentro de Cambiemos. Yo vengo de la provincia de Córdoba pero hace diez años que estoy en Ansés. Estuve varios años en Venado y desde hace unos años que estoy de jefe de Ansés Firmat pero el otro día me notificaron que debo abandonar el cargo".

"Confieso que fue una noticia que no me toma de sorpresa, que sabía que era algo que podía suceder en cualquier momento. Esto no se debe a que yo estuviera desempeñando mal el trabajo que se me fue asignado, sino pura y exclusivamente a cuestiones políticas. No compartir ideología con quienes manejan el poder de turno tiene su costo evidentemente", contó en su cuenta de facebook.

Sin militancia activa

Oviedo tuvo militancia en la universidad dentro del justicialismo cordobés y fue admirador de quien fuera gobernador Juan Manuel De La Sota, pero "desde que entré en Ansés no tengo militancia activa en ningún sector político, sino que me dedico pura y exclusivamente a mi trabajo. Yo no llegue en ningún helicóptero, ni fui nombrado por ningún dedo puntero. En más de 10 años que hace que estoy dentro del organismo, siempre me he sacrificado para cada paso que he podido ir avanzando. Durante varios años viajé a Venado Tuerto, prestando servicios en la Oficina de aquella ciudad. Desde hace tres años y medio estoy al frente de la oficina de Firmat como jefe, gerente, encargado, responsable o como quieran llamarlo", se defendió.

El ahora exfuncionario agregó que "cuando quedé a cargo, allá por enero de 2016, operativamente estábamos a años luz de tener un funcionamiento óptimo. Teníamos lo más importante, que es el recurso humano, pero faltaba explotarlo. Fueron tres años y medio de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de un gran aprendizaje para todos y de un convencimiento diario de ir siempre por más. Hoy, después de todo ese tiempo, me toca dejar una Oficina funcionando al 100 por ciento", dijo con bronca y resignación.

El ahora ex jefe sostuvo que "a partir de ahora me van a seguir viendo en mi puesto de trabajo (como siempre) cumpliendo con mi labor diaria como de costumbre, pero ya con otra responsabilidad e incluso con nueva jefa dicen las malas lenguas", ironizó Oviedo.

Sobre la polémica reemplazante dijo que "es alguien que viene con un nombramiento político, que nunca tuvo contacto prácticamente con el mundo Ansés, y que seguramente tendrá un doble desafío, no solo aprender el funcionamiento en tiempo récord sino de seguir avanzando".

“Para la nueva jefa es un vuelto”

Para Nicolás Oviedo su cargo no es un botín de guerra económico que lo quieran disputar otras personas, sino que más bien es por una cuestión política. Consultado por su sueldo, dijo que vide de lo que ganaba con su trabajo, “con lo cual se podría decir que es un sueldo digno pero lejos está de ser un importe interesante lo que se percibe mensualmente como jefe de Ansés Firmat”. Luego ironizó tras sostener que “seguramente para la nueva jefa, (la abogada y ex candidata a senadora departamental por Cambiemos), Gabriela Sibiglia debe ser un vuelto, porque no creo que le haga falta para vivir”.