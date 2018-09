Intentan quemarle la casa tras denunciarlo por abuso sexual

La casa. El fuego intencional no alcanzó a propagarse al interior de la vivienda ubicada en el barrio Nueva Roma.

Una vivienda del barrio Nueva Roma de Casilda donde residía un hombre denunciado por presunto abuso de una menor fue blanco de un intento de incendio que pudo ser sofocado cuando el fuego comenzaba a ganar parte del interior del inmueble. Se presume que el ataque fue una represalia por el supuesto abuso sexual contra una nena de 11 años.





Pocos minutos después de la medianoche de ayer el cuartel bomberil casildense fue alertado a través del servicio de emergencias 911 del siniestro intencional pero cuando estaba por partir hacia la dirección indicada desactivó la salida al confirmar que el foco ígneo ya había sido apagado.

El episodio tomó estado público al estar relacionado, como todo indica, con el hecho delictivo del que habría sido victima la niña y que al trascender recientemente generó indignación en el barrio al punto que la semana pasada fue apedreado el inmueble donde vivía el sospechoso e incluso aseguran que hubo vecinos que intentaron hacer justicia por mano propia.

Lo ocurrido motivó una denuncia por daños que derivó en la decisión judicial de destinar un patrullero frente la casa atacada cuya custodia luego fue levantada ya que el sujeto se mudó por cuestiones de seguridad. Sin embargo, un nuevo incidente tuvo lugar nuevamente en ese domicilio que se encuentra habitado por personas que serían allegadas o al menos conocerían al individuo que residía allí hasta que fue denunciado por la mamá de la menor que habría sido abusada.

No obstante, se supo que la denunciante hizo la presentación en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional IV de la policía del departamento Caseros al enterarse del hecho investigado de boca de su propia hija al llevarla al Hospital San Carlos de Casilda, donde le realizaron una serie de estudios.

Aunque aún no hay imputados en el caso que está en manos del fiscal del Ministerio Público de Acusación de Casilda, Juan Pablo Baños, podrían surgir novedades al respecto en las próximas horas aunque existe un total hermetismo. Desde Fiscalía se dispusieron una serie de medidas para intentar avanzar en el esclarecimiento del denunciado suceso, para lo que es clave lo que arrojen los exámenes médicos que se practicaron a la chica para establecer si presenta signos de haber sido violentada sexualmente. No obstante, el MPA confirmó que los estudios determinaron que no hubo acceso carnal, con lo cual la imputación que se le atribuirá al sospechoso será el de abuso sexual simple.

Aunque está en pleno proceso de investigación, el caso tuvo un fuerte impacto social más aún al circular la foto del presunto abusador a través de redes sociales, lo que podría haber influido en loas ataques contra la casa donde hasta hace poco tiempo estuvo domiciliado.