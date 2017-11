Intensifican campañas de concientización de tránsito en El Trébol

El municipio de El Trébol reforzó las acciones para sostener y mantener un tránsito seguro y ordenado en la ciudad.

Las campañas se realizan desde hace ya un largo tiempo, y de manera sostenida, a través de controles, trabajos en las escuelas y medidas concretas mediante ordenanzas como ser la de la utilización obligatorio del casco en el caso de motociclistas.

Hace unos días, el intendente Fernando Almada, junto a las autoridades policiales, del Juzgado de Faltas y del departamento de Tránsito municipal se reunieron para aunar medidas y poder disponer de un accionar en conjunto, y de manera más rígida.

En la reunión se tomó la decisión de realizar operativos simultáneos en la ciudad con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad y al mismo tiempo, llevar adelante una importante campaña de prevención y concientización sobre el uso del casco y las reglas básicas para una conducción segura y responsable.

La campaña de concientización se llevará a cabo a través de spots publicitarios, afiches y entrega de diversos volantes en la vía pública. "Que te entre en la cabeza, el casco te salva la vida", será una de las consignas.

"Con buena predisposición de la policía y con mucho personal hicimos controles, los cuales tuvieron un saldo positivo, retuvimos nueve birrodados un fin de semana y el fin es intensificar controles para que las personas no corran riesgos", dijo Néstor Musachi, jefe del Departamento de Tránsito, acerca de los operativos ya realizados.

Tareas comunitarias

Más allá de los controles y las medidas disciplinarias, el inspector expuso la posibilidad de instrumentar a través de los juzgados y el municipio, sanciones a los padres de los menores infractores, mediante tareas comunitarias o sanciones legales.

"Se trabaja mucho educando en las escuelas y hablando en la calle. Queremos que haya más tranquilidad en la vía pública y más seguridad, hay que hacer reaccionar a los padres. Creo que se trabaja bastante bien en las escuelas, incluso nos dan participación a nosotros para poder brindar charlas, no obstante el agujero más grande se encuentra en la familia, y lo digo por experiencia, a mí se me mató un hijo, y justamente, por permitir algo que no debí o, mejor dicho, no lo permití pero tampoco lo controlé. Yo no quiero que otro pierda un hijo, y no quiero que haya un sólo accidente más en la ciudad", enfatizó con dolor Musachi.