Incertidumbre por el desvío de la ruta 8 frena los planes de Venado

Para el municipio de Venado Tuerto no hay un futuro claro con respecto al proyecto de desvío de la ruta nacional 8, lo que complica una serie de iniciativas destinadas a la planificación urbana. Es que no hay definiciones sobre la concreción de esa obra en la ruta nacional y más aún si finalmente se convierte en ley el presupuesto nacional 2019 que plantea un descomunal ajuste.

En 2014, Vialidad Nacional había declarado al proyecto de desvío de la ruta 8 de "interés público y sujetos a expropiación". Luego, mediante un fondo de financiamiento, la concesionaria Supercemento había adjudicado la obra, aunque los fondos nunca se destrabaron.

"Hoy la ruta 8 está totalmente colapsada por el tránsito de la cortada ruta 7. A su vez, hay varios proyectos de loteo que no pueden desarrollarse porque no sabemos por dónde va a pasar la ruta, y no queremos repetir el error de que pase otra vez por el medio de la ciudad. Por eso necesitamos certezas para definir el planeamiento urbanístico", explicó el secretario de Obras Públicas municipal, Pablo Rada.

Desde el municipio se remitieron notas a Vialidad Nacional para determinar la traza y conocer cuáles son los planes de intervención, a lo que sumó un pedido de audiencia.

"Vinieron propietarios de campos afectados a la expropiación, quienes fueron notificados en su momento, pero si eso quedó en la nada, no sabemos si podemos destrabar las partidas. Los catastros ya están avisados de esas afectaciones. Se trata de propietarios que quieren hacer operaciones inmobiliarias", confió Rada.

Seguridad vial

La definición sobre el desvío de la ruta 8 posibilitaría desarrollar una serie de proyectos de pavimentación, desagües, semaforización e iluminación, al igual que la accesibilidad que se le dará a la fábrica Corven en su nueva instalación.

"La mayoría de la gente que está circulando por la ruta 8, en el tramo de Venado Tuerto, no la conoce, muchos son camioneros de otros países o de otras zonas del país. Los transportistas se quejan por la semaforización en el tramo urbano, pero como Estado municipal tenemos que dar una respuesta en seguridad vial, más aún cuando un 25 por ciento de la ciudad está viviendo del otro lado de la ruta 8 y la cruza constantemente", completó Rada.