Incendiaron la camioneta de un dirigente gremial

Se trata de Miguel Simonutti, integrante de la mesa de Festram y de la CGT San Lorenzo. Durante la madrugada del domingo último desconocidos incendiaron un vehículo particular del secretario de Finanzas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y actual secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Roldán y Comunas Adheridas (Sitram), Miguel Simonutti. El hecho conmocionó a toda la conducción y referentes gremiales del sector municipal.

La policía aún no ha dado con los responsables del atentado, pero desde la entidad gremial no se descarta que esté vinculado con los despidos de trabajadores producidos en la Comuna de Maciel. "No es la primera vez que personas vinculadas a esa Comuna actúan violentamente y fuera de las regulaciones legales", deslizaron en un comunicado de la entidad que nucle a los sindicatos municipales.

Desde la organización gremial exigieron al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, el inmediato esclarecimiento del atentado que sufrió Simonutti y que el Estado provincial garantice su seguridad. Por último el gremio municipal espera que finalmente pueda determinarse que los hechos sean ajenos al libre ejercicio de la libertad sindical.

Las sospechas iniciales de los gremialistas respecto a que se trataría de un atentado fueron confirmadas posteriormente gracias a las imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un individuo que se acerca al vehículo, una Ford F100 con furgón, y arroja un elemento hacia su interior. Segundos más tarde detonó y envolvió en llamas el habitáculo. La camioneta estaba estacionada sobre calle Independencia entre Libertad y J.J Paso de Roldán. Según testigos, el hecho fue intencional y ocasionó pérdidas totales sin lesionados.

El incendio se produjo a metros de la habitación donde dormía la madre de Simonutti, una señora mayor, lo que conmocionó aun más al gremialista quien observó que "pudo tomar la ventana de plástico de la vivienda".

El hecho ocurrió luego de la resolución del paro y movilización dispuesto por Festram y no descartan que esté vinculado con los despidos de trabajadores en la Comuna de Maciel, que actualmente dirige el presidente comunal electo, Jorge Marucco, bajo la figura de interventor hasta el 10 de diciembre, cuando deberá asumir el cargo oficialmente. Creen que se trata de una represalia por la activa participación de la regional suroeste de Festram y la CGT San Lorenzo, organizaciones que integra Simonutti.

Por el momento no hay detenidos; "tenemos algunas pistas y estamos trabajando en el tema", resaltó Simonutti quien hace 35 años que se dedica a la actividad gremial y aseguró que nunca le pasó "una cosa así". Remarcó que "esta vez me tocó a mi, pero va contra la organización sindical". Por último dijo que "desde ese día le cambió la vida" ya que debió tomar recaudos en materia de seguridad para proteger a su familia.