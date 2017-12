Inauguraron la temporada de pileta en el Parque Regional

Junto a un grupo de entusiastas chicos, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, este fin de semana dejó inaugurada la temporada de pileta de verano 2017/18 en las instalaciones del Parque Regional, ubicado en la Colectora de Circunvalación y el puente de calle Nogués.

En el caluroso mediodía del sábado, y tras inaugurar la temporada, se destacó que de martes a domingos los vecinos de la ciudad podrán disfrutar la pileta, parrilleros y diversos servicios del Parque Regional. Los chicos no esperaron ni un minuto y se zambulleron en las aguas antes de comer. Mientras, desde algunos parrilleros se ponía a punto el asado y los chorizos, y el olor y el humo invadían la zona. Un clima agotador invitaba a las familias a apurar la ceremonia del almuerzo para luego disfrutar del espacio de acuático.

Matías, de nueve años, tras salir de la pileta le comentó a este diario que "todo está bárbaro y es el premio que quería después de todo un año de clases". Asimismo el hermano mayor agregó que "se lo merece pasó de grado, es un genio, sacó muy buenas notas".

Ailén tiene siete años y también disfrutó de la pileta. "Hace un calor bárbaro, yo no salgo, me quedo toda la tarde", dijo mientras chapoteaba contenta, y agregó: "Me quedo hasta que venga la tormenta, nado mucho antes que llueva".

El intendente resaltó: "Estamos muy contentos porque hemos trabajado todo el año para tener el predio de la mejor manera, con todos los servicios en condiciones, ya está en funcionamiento el buffet, y la pileta la reparamos por completo, quedó hermosa", dijo Ricci.

Y agregó que los empleados del Parque Regional "trabajaron duro" para dejar las instalaciones en muy buen estado. El intendente destacó la importancia que tiene para la ciudad el inmenso predio del parque. "Todos los años recibimos a miles de personas, familias de Villa G. Gálvez y localidades cercanas, que disfrutan de un predio que es todos", enfatizó Ricci.

Otras actividades

Cabe destacar que en el parque también tendrán lugar actividades de verano de la agenda programada por el municipio para enero y febrero tales como la Escuela de Natación, el ciclo de Verano Joven y la Colonia para Adultos.

Del acto de inauguración de la temporada de pileta también participaron, los secretarios de Gobierno, Esteban Lenci, de Obras y Servicios Públicos, Fabián Nallino, de Salud y Medio Ambiente, Marisa Bernal, de Hacienda, Luis Sánchez, los coordinadores de Deportes y del Parque Regional, Eduardo Bulsicco y Juan Manuel Popa, respectivamente y los ediles, Ema Camiscia, Andrea Balbuena y Raúl Antonello.

Tarifas hasta fin de mes

En el predio hasta el 31 de diciembre se mantendrán los precios fijados por la ordenanza tributaria de este año. Los menores de cinco años no abonan entrada. A partir de los seis y hasta los 10 años, pagan 13 pesos y los mayores, 25 pesos los días martes, miércoles y jueves. Los viernes, sábados, domingos y feriados habrá una tarifa especial de 50 pesos para los mayores, 25 pesos para los niños de 6 a 10 años y 100 pesos para todo el grupo familiar.

En cuanto a abonos mensuales, de martes a jueves el costo para los mayores es de 200 pesos y para los niños de 100. Los viernes, sábados, domingos y feriados es de 600 pesos para los mayores y 300 para los niños de 6 a 10 años.

Las tarifas de estacionamiento para autos o pick up es de 30 pesos por día, y para motos 15 pesos. Además el alquiler de tablones tiene un valor de 20 pesos y el de las sillas, cinco pesos por unidad. Para más datos los interesados podrán consultar al teléfono 3171016.

A pleno. Los chicos y grandes ya pueden disfrutar de la pileta y los demás servicios de Parque Regional.