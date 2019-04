El secretario coordinador de Gabinete municipal de Venado Tuerto, Agustín Ferrer, la diseñadora de indumentaria y emprendedora Giselle Turdo y el edil Patricio Marenghini anunciaron la inauguración del Estudio Textil Sustentable y la puesta en marcha de talleres de capacitación para este rubro.

Por primera vez en su historia, Venado y la región lleva a cabo un estudio textil sustentable y allí se darán talleres para entender el novedoso arte de reciclar residuos textiles y plásticos para la confección de vestimenta que tendrá un completo trabajo posterior de diseño.

Turdo, la diseñadora encargada del estudio y dictar los talleres, se formó en Buenos Aires y desde hace un tiempo se trasladó a Venado para ser la pionera en materia de sustentabilidad textil. Hace sus trabajos en base a residuos textiles; algo francamente innovador para la región y sustentable, más aún con la dura crisis económica que padece la región y que, según datos del Indec, (el Nodo V) presenta uno de los índices de desocupación más altos de Santa Fe y del país.

Ferrer contó que Turdo inauguró días atrás su Estudio Textil Sustentable y describió que la relación entre la diseñadora y el municipio se entabló a partir del plan de apoyo a los microemprendimientos que desde hace varios años impulsa la Intendencia.

"Nos pareció muy interesante el trabajo que viene realizando Turdo a partir de los residuos textiles, algo que creemos importante desde la sustentabilidad, que es uno de los ejes que estamos trabajando dentro de los proyectos de campaña de nuestros candidatos a concejales y que el municipio viene impulsando desde hace bastante tiempo", señaló el coordinador de Gabinete.

En la misma línea recordó que el Estado municipal viene promoviendo la "creación de trabajo a través del apoyo a los microemprendedores que, sin demasiados costos, pueden generar un medio de vida". Para esta semana está previsto el anuncio de una serie de talleres que brindará Turdo y que contarán con el respaldo de la Municipalidad.

"Este es el primer proyecto de este tipo en Venado Tuerto. Se trata de un Estudio Textil Sustentable en el que trabajamos con todo lo que es el descarte textil de la industria, tanto en lo que son telas como plásticos, para generar productos nuevos", detalló la emprendedora, y apuntó: "Lo que buscamos es tener el menor impacto ambiental negativo".

En este punto informó que "al Estudio se podrá acercar quien quiera, desde una persona común que quiera hacerse una prenda, hasta un emprendedor que quiera desarrollar algo en particular. Nosotros armamos productos, diseñamos y le damos una funcionalidad a todo eso", explicó Turdo, fundadora de Slow Couture.

Abiertos a la comunidad

Los talleres que se brindarán serán abiertos a toda la comunidad apuntando a la costura, serigrafía y bordado, entre otras técnicas textiles. El Estudio Textil Sustentable funcionará en Jujuy 47, la apertura formal fue el último jueves, y desde hoy comenzarán las actividades y las capacitaciones. En este espacio se podrán hacer todo tipo de productos, desde mochilas hasta prendas de vestir, todo fabricado a partir de descartes textiles.

"Estos productos no van a ser más económicos, porque si bien comenzamos a partir de descartes, después se hace un trabajo de diseño para que no parezcan productos reciclados. Trabajamos con máquinas y procesos industriales, pero que no le hacen mal al medio ambiente", graficó la diseñadora.

Tendencia

Por su parte, el concejal Marenghini comentó que "esta es una tendencia que se está dando en las grandes ciudades del mundo. La industria textil es una de las más contaminantes y por eso incorporar esta línea de trabajo en Venado Tuerto nos pone muy orgullosos".

Paralelamente, consideró que "en este contexto de crisis la salida es la capacitación, el oficio, la educación para generar nuevas oportunidades. Con este proyecto lo que logramos es abrir puertas para vincular cadenas con el material de descarte. Con este emprendimiento vamos a tener un lugar donde generar capacitación y al mismo tiempo Turdo tiene montado un estudio textil con maquinaria no sólo para la capacitación, sino también para generar ese valor agregado que tiene que ver con el diseño y su experiencia y trayectoria en Buenos Aires".