Inauguran en Murphy un servicio médico de atención permanente

La Comuna de Murphy garantizará la atención médica gratuita a todos los vecinos, cubriendo las 24 horas de atención, merced a un convenio celebrado con la empresa de emergencias Emcofir. En las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de la localidad de Murphy, autoridades comunales, junto con profesionales de la salud e instituciones, y en presencia de vecinos presentaron el nuevo esquema de atención médica y emergencias que regirá en esa localidad. Un hecho muy positivo teniendo en cuenta que en pocas localidades sucede esto.

"Este esquema público-privado viene a sumarse a la red de salud pública que pusimos en marcha, haciendo eje en la sala del Samco y el Centro de Salud Comunal Juan Vidallé y con el apoyo de algunas empresas", señaló la tesorera de la Comuna, Renata Pochettino. El servicio no tendrá costo extra para los vecinos.

La empresa Emcofir cubrirá la guardia médica durante la franja horaria que va desde las 20 a las 8 del día siguiente, los 365 días del año. El objetivo es completar el esquema de atención médica que ya está en marcha entre el Samco y la Sala Comunal Juan Vidallé.

Según expresó Pochettino, "hubo un momento donde se había logrado establecer el funcionamiento de guardias nocturnas. Luego ese servicio se resquebrajó, dejó de funcionar y eso generó inconvenientes. Se analizaron distintas posibilidades y finalmente, luego de avances y retrocesos, se decidió optar en lo inmediato en firmar este convenio con la empresa Emcofir".

Señaló que "esta no es una solución mágica, es la solución posible. Se buscaron distintas opciones, se gestionó, pero por diversas cuestiones no se pudo concretar una solución con los recursos disponibles dentro el pueblo. No se pudo pese a nuestros esfuerzos, a nuestra insistencia. Celebramos poder garantizar el servicio de salud en nuestro pueblo".

Conciencia

La Comuna remarcó la necesidad "de generar conciencia en que el servicio debe ser utilizado en caso de urgencias estrictamente, y ante necesidades que impliquen riesgo de vida. Todos los habitantes de Murphy, del ejido urbano o de la zona rural pueden utilizar el servicio en caso de urgencia y traslado sin costo, y un médico debe acompañar al paciente. Los vecinos tienen que comprender que tienen la obligación de requerirlo solo cuando sea un caso de urgencia, de abstenerse de hacer una utilización irresponsable del servicio. También tienen el derecho de que los acompañe un médico en caso de traslados. Las ambulancias no trasladarán a nadie sin un médico responsable que lo requiera y acompañe durante el viaje", explicó.

Pochettino hizo hincapié en que "este esquema se armó combinando esfuerzos, con la convicción de que tenemos que trabajar para pulirlo", destacando que "las claves son el trabajo en equipo, la coordinación con la comunidad y la sociedad, y estar abiertos para escuchar y corregir".