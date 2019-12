En una ceremonia colmada de funcionarios, trabajadores de distintas áreas vinculadas a la problemática de género y vecinos, el gobierno provincial inauguró en la ciudad de Las Parejas el primer edificio del territorio santafesino diseñado y construido para funcionar íntegramente como comisaría de la mujer.

El flamante espacio, que se encuentra ubicado en la calle 14º al 900, tiene como objetivo dar respuestas a la demanda social de mujeres que sufren situaciones de vulnerabilidad y violencia. Y uno de los aspectos que se tuvo en cuenta durante su construcción fue el hecho de que gran parte de las personas que acudan al lugar, lo harán en compañía de niños, razón por la cual fue planificado en base a necesidades de atención y contención tanto para las víctimas como sus hijos, quienes en muchos casos también padecen la problemática.

Asimismo se apunta a que las instalaciones sirvan y ejerzan un rol de concientización, por lo que se llevó adelante la creación de un salón de usos múltiples para desarrollar charlas, cursos, debates y actividades de capacitación que contribuyan a visibilizar distintas problemáticas y colaborar con la toma de conciencia.

"Para nosotros es un hecho trascendental porque este edificio moderno y diferente, es el primero que se hace desde cero y que va a tener la provincia de Santa Fe para la comisaría de la mujer y pensado específicamente para esa finalidad", dijo el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, en el acto inaugural del único inmueble en su tipo en jurisdicción santafesina.

En ese marco el funcionario además recordó que "en lo que va de la gestión intervenimos 170 edificios policiales" y, tras sostener como disparador que "no son pocos, pero tampoco muchos", manifestó su deseo de que "ojalá ésta política continúe adelante y se sigan mejorando cada uno de los edificios que tiene la policía de la provincia".

En la misma línea abogó por la continuidad del Plan de Infraestructura y de Refuncionalización del Sistema de Comisarías cuando asuma el próximo gobierno provincial.

"Hacía 50 años que nuestra policía no tenía edificios de la magnitud que estamos haciendo en las grandes cabeceras, fundamentalmente en la capital provincial y Rosario, para posteriormente desarrollarlo en cada una de las ciudades donde funcionan unidades regionales", apuntó.

Antes de la inauguración, Pullaro recorrió la central de videovigilancia de la localidad y el cuartel de bomberos voluntarios al tiempo que aprovechó la oportunidad para recordar que "durante estos cuatro años, trazamos una política transversal, que incluye a todas las áreas del gobierno provincial, que apostó no sólo a la calidad institucional sino a la formación de cada uno de los empleados". Y en esa dirección recordó que "en nuestro caso nos tocó trabajar las currículas desde el Instituto de Seguridad Pública, la Escuela de Especialidades y la Escuela Superior que tiene la policía de la provincia de Santa Fe para la incorporación de materias para que nuestro personal policial pueda tener los conocimientos adecuados y abordar cada una de estas situaciones"

Por su parte el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, precisó que el "presupuesto de la obra inicial era de seis millones de pesos pero entre actualización y ampliación (de partidas) llegamos a invertir alrededor de diez millones". Destacó también que "no solamente estuvimos en estos tiempos construyendo este tipo de obras sino otras relacionadas a la seguridad, a la salud, y a todo lo que hace al bienestar de cada uno de los santafesinos".

A su turno la subsecretaria de Políticas de Género de la provincia, Gabriela Sosa, remarcó que "siempre buscamos avanzar en derechos y, en particular, buscamos nuevas maneras de avanzar en modos de abordar las violencias que padecemos las mujeres todo el tiempo. Estas obras no sólo son la preocupación del Estado provincial por acompañar a las víctimas sino también para cuidar a las trabajadoras que necesitan lugares dignos para realizar su tarea diaria que no es fácil"

Además adelantó que "en los próximos días vamos a estar presentando un proyecto de reglamentación de la conocida como Ley Micaela, que obliga al Estado a capacitar a todo su personal en la perspectiva de género y en el abordaje de las violencias, más allá de que desde hace un tiempo lo estamos llevando adelante en la provincia".

Por su parte, el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci, expresó su satisfacción por "poder disponer de un edificio con calidad, prestaciones y el contenido que tiene que tener" para abordar, en el marco de los momentos que se están viviendo en el país y con los aportes del municipio, "las situaciones de violencia de género, el abuso y la desigualdad que son moneda corriente de todos los días".

La concejala Sandra Clerici, quien fue una de las impulsores de la iniciativa, recordó que lo hecho implicó "el esfuerzo de muchísima gente", para luego destacar, en tal sentido, la importancia de la "voluntad política como personal, y con lo que cada uno le pone a estos proyectos".

Aportes para Armstrong

Una vez finalizada la inauguración del edificio, el director de Programación Territorial del Ministerio de Seguridad, Juan Cruz Cándido, entregó al intendente de Armstrong, Pablo Verdechia, un aporte de 3.558.780 pesos, provenientes del Programa de Infraestructura para Gobiernos Locales, que será destinado a concretar la incorporación de 124 columnas de alumbrado con tecnología Led en los accesos de la ciudad y en la bicisenda del área industrial local, lo que redundará en beneficio de los vecinos de la localidad.