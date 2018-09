Inauguran cloacas que benefician a 700 familias

El intendente de Funes, Diego León Barreto, inauguró ayer las obras de cloacas en la Zona 5 de la ciudad, que benefician a unas 700 familias. Asistieron al encuentro vecinos, miembros de la junta vecinal, concejales, el intendente y el diputado nacional Lucas Incicco.

En esta oportunidad se habilitó el cien por ciento por parte de Assa de la Etapa 4 ejecutada y concluida por el municipio. La obra beneficia a 700 familias que sumadas a las conexiones habilitadas a principio de año totalizan más de mil beneficiarios. La Etapa 4 se establece entre las calles Vélez Sarsfield, López, Garrone y Tucumán.

La empresa provincial desde ahora se hará cargo del mantenimiento y control de las instalaciones. Al respecto, el secretario de Obras Publicas, Gastón Bruno, indicó que "Assa tomará las etapas 1, 2 y 3 ya para efectuar el mantenimiento y seguimiento referido al servicio de saneamiento. Una vez que se realicen los trabajos y pruebas finales de escurrimiento que estimo serán en los próximos 60 días, los vecinos deberán tramitar su conexión a la red a través de la oficina que tiene la institución en la ciudad (Candelaria y Sarmiento) quienes les indicarán los pasos a seguir. Como continuación del proceso de obras cloacales, conforme al compromiso asumido, se licitará la ejecución de la etapa 2 y 3 de la Zona 1, estimamos que a fines del próximo mes estarán los pliegos listos para la venta".

Zona 5 es la primera zona catastral en la ciudad que posee obras cloacales sin pertenecer a ningún barrio privado. Para estas redes se construyó desde el municipio su respectiva planta de elevadora de líquidos cloacales que fue inaugurada en diciembre del 2017 y entregada en responsabilidad a Assa.

Con respecto a este acontecimiento histórico para Funes, León Barreto se dirigió a la comunidad y remarcó: "Según el manual de la vieja política, la obra de cloacas no suma, lo que está bajo tierra no suma, porque aparentemente la gente no la ve y eso no da votos. Esos nefastos manuales de la vieja política, basados en el interés personal por sobre el crecimiento colectivo, nos han llevado a que mil vecinos sean hoy los primeros beneficiarios de esta obra, cuando deberían ser los últimos mil".

"Nos toca transitar un contexto con una situación económica adversa y está claro que los municipios somos los que más sufrimos este tipo de situaciones, pero nada de lo que pase nos va a correr de nuestros objetivos, tenemos muy en claro de que se trata esa deuda que la política tiene con todos los funenses, y créannos que hasta el último día que nos toque estar al frente de esta ciudad vamos a trabajar para poder saldarla", cerró León Barreto