Imputaron a una mujer por el homicidio de su hija recién nacida

Una mujer de 27 años cuyas iniciales son R. S. V. fue imputada ayer como autora del homicidio de su beba recién nacida ocurrido el viernes en Desvío Arijón (departamento San Gerónimo). La atribución delictiva fue realizada por los fiscales Marcelo Nessier y Rosana Marcolín en el marco de una audiencia llevada a cabo este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los fiscales le atribuyeron a la imputada la autoría del delito de homicidio doloso calificado por el vínculo.

Según relató Nessier, "el homicidio fue cometido alrededor de la 1.30 de la madrugada del 8 de febrero en una casa quinta ubicada en jurisdicción de Desvío Arijón". El funcionario del MPA agregó que la imputada estaba en el inmueble con sus padres y una pareja amiga, quienes presuntamente desconocían el embarazo. "La mujer dio a luz por parto natural a una niña", afirmó Nessier. "Se descarta de plano la posibilidad de un aborto. Las pruebas médicas realizadas confirmaron que los pulmones de la beba tenían oxígeno, esto quiere decir que respiró y por eso se trata de una persona nacida viva", afirmó.

De acuerdo a lo sostenido en la audiencia por el fiscal, "la víctima sufrió golpes que le provocaron dos fracturas, un edema cerebral y lesiones politraumáticas múltiples y severas" en el cuerpo.

La mujer fue trasladada de urgencia por sus padres al hospital José María Cullen, a fin de contener la hemorragia que estaba sufriendo. Marcolín informó que "inmediatamente después de los hechos, una psicóloga de la Policía de Investigaciones entrevistó a la imputada. Además, en la audiencia solicitamos un examen psicológico a la mujer. En este caso, eran medidas que —desde el punto de vista de la Fiscalía— favorecían a la imputada, ya que si se detectaba una alteración de sus facultades mentales, no pediríamos la prisión preventiva. La defensa se opuso a nuestro pedido, por lo tanto, no podemos violar las garantías constitucionales de la imputada. Por esa razón, a la Fiscalía no le quedó otra opción que allanarse al rechazo del abogado defensor".

Nessier detalló que "la defensa solicitó la prisión domiciliaria de la imputada hasta la realización de la audiencia de medidas cautelares. No obstante, desde la Fiscalía nos opusimos y el juez rechazó la solicitud del abogado defensor".

En relación a la audiencia de medidas cautelares, el fiscal confirmó que se llevará a cabo el próximo viernes, en un horario aún no confirmado.