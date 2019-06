Imputaron a otra falsa médica que ejercía ilegalmente en Santa Fe

Una mujer de 39 años cuyas iniciales son N. H. D. S. fue imputada como autora de los delitos de ejercicio ilegal de la medicina y lesiones leves. La atribución delictiva fue realizada en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de Santa Fe, y se suma al reciente caso de otra falsa médica aprehendida e imputada en la localidad de Monje.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 21 de mayo por el director médico del Samco de La Pelada (departamento Las Colonias), donde había prestado servicios como médica de guardia, precisó el fiscal Alejandro Benítez, a cargo de la investigación. También había trabajado como médica de guardia en los samco de Sarmiento, Romang y Laguna Paiva.

El fiscal indicó que "el Colegio de Médicos de la provincia informó que no figura ninguna profesional inscripta con el nombre de la imputada". Y en tal sentido, añadió que "la mujer no tenía título habilitante ni autorización para ejercer el arte de curar y utilizaba una matrícula de otra profesional de la salud, con la que coincide el nombre de pila. A pesar de no estar autorizada, realizó diagnósticos clínicos a diversas personas. De acuerdo a la información que surge de los recetarios y planillas que firmó en los centros de salud, prescribió, administró y recetó medicamentos para la cura de enfermedades a más de cien pacientes".

Centros de estética

La imputada también ofrecía servicios en centros de estética de las ciudades de Santa Fe y de Santo Tomé, refirió el fiscal Benítez. "Contamos con el testimonio de una mujer que el jueves de la semana pasada fue a un centro de estética de la capital provincial donde se hizo un tratamiento facial llamado «peeling». La imputada le aplicó cremas a la víctima y le causó quemaduras de primer grado en el rostro, que fueron calificadas como lesiones leves", relató.

La mujer investigada fue detenida en un allanamiento realizado el lunes a la tarde en uno de los centros de estética de la ciudad de Santa Fe. El fiscal precisó que "el operativo fue realizado por personal de la Policía de Investigaciones. Además, se llevaron a cabo otros cuatro allanamientos, uno de ellos en otro centro de estética de la capital provincial y otros tres en Santo Tomé".

Allí se secuestraron sellos con el nombre de la imputada y un número de matrícula; estetoscopios; camillas; tensiómetros; indumentaria médica; jeringas descartables; facturas con pagos por honorarios; recetarios médicos y agenda con turnos; entre otros elementos útiles para la causa.

La investigación

El 21 de mayo pasado, agentes de la Policía de Investigaciones fueron convocados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación con sede en la ciudad de Esperanza, Las Colonias, Alejandro Benítez, frente a la denuncia por ausencia de presentación del título profesional habilitante de una médica que trabajó en un efector de salud entre los meses de febrero y de marzo.

La PDI Región I consultó con el Colegio de Médicos de Santa Fe, respecto de la matrícula exigible presentada para desarrollar la labor profesional.

Ese cotejo permitió saber en primera instancia que la profesional no estaba inscripta en el listado del Colegio de Médicos, y además, de la comparación con el número de la matrícula concluyeron que la exhibida por la falsa médica como propia, en realidad pertenecía a otra profesional de la medicina.

A esa altura de la investigación aparecieron otros nuevos datos tal como la existencia de salones de belleza y estética en la ciudad de Santa Fe. Ese extremo también es efectivamente comprobado. Uno de los locales aludidos está ubicado en Francia al 2100 y 4 de Enero al 1600, ambos en la ciudad de Santa Fe.

Pero la articulación que hicieron los pesquisas de la PDI, con DNI, domicilio, locales comerciales de rubro estético, y otras ramificaciones, los llevó a confirmar que la misma persona había realizado guardias médicas en los Samco de Laguna Paiva en el departamento La Capital y de Romang en el departamento San Javier.

Antecedente cercano

El caso de la mujer santafesina se suma al de la falsa pediatra de 39 años detenida el lunes 20 de mayo en Monje e imputada el miércoles 22 como autora del delito de ejercicio ilegal de la medicina en esa localidad del departamento San Jerónimo. En ese caso, la acusada recuperó la libertad pero deberá guardar pautas de conducta concretas.

Yanina L., tal la identidad de la mujer, fue detenida luego de sendos allanamientos en los consultorios externos y en el domicilio de la mujer, en Monje. Allí se secuestraron numerosos elementos de interés para la causa y luego se constató que utilizaba la matrícula de una neurocirujana de Buenos Aires, ya jubilada.

La mujer, que apenas había terminado la secundaria y se encontraba inscripta en Afip como monotributista prestadora de servicios de ganado bovino, quedó en libertad tras la audiencia imputativa, por no haber peligro de fuga y contemplando su dirección y vínculos a la región. Pero se le pautaron normas, como la de quedar bajo la guarda de un familiar, constituir domicilio en la localidad de Maciel y presentarse quincenalmente en la sede Coronda del MPA.