Hallaron el cuerpo de la joven que cayó con su auto a un arroyo en Paraná

El cuerpo de la joven de 22 años que cayó con su auto a un arroyo de Paraná el sábado último, fue encontrado ayer después del mediodía en el río Paraná, en el barrio Bajada Grande, de la capital entrerriana. Familiares de Fiorella Furlán reconocieron las prendas que llevaba la joven al momento de caer al arroyo Antoñico, cuando sus aguas desbordaban la calle Gálvez, a pocos metros de la avenida Ramírez de Paraná.

El jefe de la Prefectura Naval Paraná, Eduardo Esquivel, había extendido la búsqueda hasta Diamante, Victoria, Rosario y San Lorenzo. La joven era buscada intensamente por bomberos, buzos tácticos, la policía, vecinos y navegantes en las ciudades mencionadas, tras el fuerte temporal que azotó la capital provincial el fin de semana, con más de 200 milímetros de agua caídos en pocas horas.

La joven circulaba con su automóvil Suzuki Fan el sábado por la tarde por calle Gálvez, cuando a pocos metros de la avenida Ramírez, el agua del desbordado arroyo Antoñico hizo que fuera arrastrado y cayera al curso de agua. El auto fue encontrado vacío con su parabrisas roto horas después, a 300 metros del puente donde cayó.

Un vecino dijo ser testigo del hecho, y detalló que cuando vio que el auto comenzó a caer, dio aviso al 911 e intentó ayudar. "Me toca muy de cerca porque vi cómo se cayó al agua, corrí y me metí en el lecho del arroyo donde el agua me daba a la cintura, pero la vegetación no me dejó avanzar", declaró. "Ella iba con el celular encendido porque se veía la luz adentro del auto mientras flotaba y se la llevaba la correntada", agregó.

El testimonio coincidió con el relato del cuñado de Fiorella, Diego González, quien indicó que el padre de la joven atendió un llamado mientras el agua arrastraba el vehículo. "El agua me lleva el auto y no me puedo bajar", fueron las palabras de Fiorella a su padre. Este le insistía para que bajara del coche, pero la puerta estaba trabada a causa de la presión del agua. Su fuerza tampoco fue suficiente para romper el vidrio y escapar. La conversación fue breve ya que la comunicación se cortó abruptamente.

Minutos después confirmar el hallazgo de sus restos, el intendente, Adán Bahl, se expresó en las redes sociales. "Lamento profundamente el desenlace del trágico accidente que sufrió Fiorella y abrazo fuerte a sus padres, familiares y amigos en este momento desgarrador. Mi reconocimiento al valeroso e incansable esfuerzo de tantos trabajadores y vecinos en su búsqueda", publicó en Twitter el funcionario.