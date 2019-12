Personal que participaba de la búsqueda por tierra de Daniel Casermeiro, el médico desaparecido desde el último jueves, encontró un cuerpo sin vida en la zona rural, entre las localidades cordobesas de San Francisco y Luxardo.

Fuentes oficiales indicaron que el cuerpo está totalmente quemado y que por el momento no se confirmó la identidad del cadáver.

El cadáver fue encontrado en una zona cercana en donde buscaban al ginecólogo desaparecido. Tras el hallazgo, investigadores comenzaron a realizar peritajes para determinar si se trata de los restos del ginecólogo.

Horas antes de que encontraran el cuerpo, el hijo del médico había negado que su padre fuera prestamista, tras las versiones que surgieron luego de que encontraran el auto abandonado con una suma millonaria de pesos en su interior. Además, su familia había elevado la recompensa a un millón de pesos para quien aporte datos sobre su ubicación.

>>Leer más: Ofrecen un millón de pesos la recompensa por datos del médico desaparecido

En relación al hallazgo de la plata que estaba en el BMW, contó que estaría relacionada con una transacción inmobiliaria y que esa era una de las actividades de su padre: "Iba a encontrarse con un arquitecto para hacer una operación. Es un valor coherente para comprar una propiedad básica en esta zona".

"Mi papá era una persona muy conocida en estas ciudades y podía llegar a darle plata a alguien que la necesitara, pero no era prestamista", aclaró sobre las versiones que involucran al médico. Además, aseguró que mantienen la esperanza de encontrarlo con vida y negó la posibilidad de haya huido.

>> Leer más: Desesperada búsqueda de un médico desaparecido en San Francisco

"Si se hubiera escapado se habría preparado, llevado ropa, y eso no sucedió. Lo conocemos, no puede haber pasado eso. Tampoco creemos que se haya quitado la vida, en ese caso habría aparecido el cuerpo. Son todas hipótesis igualmente, no sabemos nada de él: solo queremos que aparezca vivo", había afirmado el hijo del médico.