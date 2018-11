Habrían dado con una víctima de la tragedia en el Paraná

Un cadáver fue rescatado ayer por la tarde de las aguas del río Paraná entre las localidades de Fighiera y Villa Constitución. El cuerpo fue divisado por pescadores que dieron aviso a Prefectura, cuyos efectivos procedieron a levantarlo del agua. De inmediato circuló la versión de que se podría tratar de uno de los jóvenes oriundos de la localidad de Alvarez que se ahogaron en el mes de julio pasado cuando zozobró la pequeña embarcación en que navegaban. Sin embargo, altas fuentes de Prefectura no podían confirmar esta especie y esperaban el trabajo del Instituto Médico Legal, o al menos que fuera identificado por familiares de la víctima de la tragedia, lo cual al cierre de esta edición aún no se había concretado.

En la tarde de ayer, pescadores del Paraná divisaron un cadáver entre los kilómetros 370 y 375 del curso de agua, entre las localidades de Fighiera y Villa Constitución. El cuerpo no pudo ser identificado por el avanzado estado de descomposición y ni siquiera la vestimenta dio alguna pista ya que estaba cubierto de lodo, por lo que se esperan los resultados de la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario.

Aún sin identificar

"No tenemos precisiones", señaló anoche el jefe de zona Bajo Paraná de Prefectura, Fernando Santucci, al ser consultado por La Capital sobre si el cuerpo hallado correspondería al de la última víctima de la tragedia náutica que aún no ha sido hallado. "A las 17.30 lo levantaron (del agua) 26 kilómetros al sur del lugar donde ocurrió ese hundimiento. Podría tratarse de uno de ellos, pero no podemos afirmar nada por ahora", explicó.

También indicó que el cuerpo "estaba totalmente embarrado, se nota que estuvo por el fondo de lodo", lo cual complicó incluso la posibilidad de un identificación preliminar mediante la vestimenta.

El 15 de julio último, siete jóvenes de Alvarez regresaban a la costa santafesina a bordo de una lancha de un pescador de Pueblo Esther. Cuando atardecía, el fuerte viento y un intenso oleaje hicieron zozobrar a la pequeña embarcación, una típica lancha de pescador artesanal. Tres de los navegantes lograron sobrevivir, mientras que los otros cinco tripulantes fallecieron. El único cuerpo que aún no ha podido ser recuperado es el de Ernesto Rodríguez.