Luego de ser absuelto por el tribunal que lo juzgó por la muerte y desaparición de Paula Perassi, el empresario y ex amante de la joven, Gabriel Strumia, dijo que lo trataron "como un asesino, como una basura", ratificó que es "inocente" y aseguró que no sabía que Paula estuviese embarazada. También subrayó que "(Alberto) Perassi también destruyó varias familias".

"Me trataron como un asesino, pero de todo lo que me acusaron no hice nada", aseguró Strumia, el hombre que era amigo de Alberto Perassi y tenía una relación con su hija Paula, en momentos en que desapareció.

"No, no sabía, nunca supe, nunca me dijo nada", señaló respecto a si sabía si Paula estaba embarazada, al tiempo que sostuvo entender el "sufrimiento que tiene (Alberto) Perassi, pero él también destruyó un montón de familias".

"Soy inocente, porque no hice nada. Sí, yo salí con la hija de él (por Perassi), pero de todo lo que dijeron no hice nada. Me trataron como un asesino, como una basura". aseguró anoche Strumia en diálogo con Canal 3.

"Estuvimos siete años esperando este juicio, se el dolor que tiene (Alberto) Perassi, porque yo también soy padre, tengo tres chicos. Este fue un caso muy mediático, siempre estuvo sonando mi nombre y acá en este juicio se demostró que éramos inocentes", dijo utilizando el plural para incluir en su defensa a su esposa, Roxana Michl, y a los otros siete acusados que el 2 de mayo último recuperaron la libertad luego de varios años de encierro. El tribunal entendió que no había pruebas suficientes para condenarlos por la desaparición ocurrida la noche del 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo. Tampoco para establecer la verdad histórica sobre la desaparición de Paula.

Filmaciones

Respecto a los motivos en los que fundamenta su inocencia, señaló que "en base a todo lo que se presentó. A las filmaciones, a los llamados, en base a todo. Las acusaciones fueron todas por el boca a boca, gente que dijo saber cualquier cosa y cuando le pidieron que aporten pruebas no pudieron aportar nada".

El sanlorencino también se refirió a la relación que mantenía con Paula y, lejos de ocultarla, explicó cómo planeaban los encuentros. "Conté en el juicio cuando empezamos a salir con Paula, la veía dos veces por semana. Tengo a mis hijos y a mi señora y buscaba la excusa para verla a ella (por Paula). Cuando llevaba los chicos a rugby tenía un tiempo que poder salir con ella, que eran los martes y jueves. Eso se fue haciendo durante varios meses", detalló.

En cuanto a si sabía que su entonces amante estaba embarazada, sentenció: "Nunca supe, nunca me dijo nada. Los policías y la justicia revisaron mi Facebook y los chats que tenía con ella en mi teléfono y comprobaron que nunca ella me dijo nada".

Strumia también sostuvo que "la relación de ella (Paula) con el marido andaba muy mal. Desde mayo que empezamos a salir hasta el día que desapareció". Y enseguida agregó: "Al marido nunca se lo investigó. Yo no sé cual es el problema que tiene Perassi que no quiere que se investigue al marido de ella".

"Ellos venían teniendo problemas desde hacía varios meses. Me dijo que tenían muchas discusiones, que le había pegado, que la había tirado al piso, que la había arrastrado por el piso y que la quiso tirar por la escalera. Eso me lo dijo el domingo, una semana antes de que desaparezca", relató el principal acusado por la desaparición y muerte de Paula Perassi a Telenoche Rosario.

"Lo último que me dijo a la noche —agregó—, cuando me mandó un mensaje de texto es que estaba cansado de los hijos, del marido y de los padres. Eso fue lo último que supe cuando tuve contacto con ella".

"Sí, salí con la hija de él, pero yo no hice nada", admitió Strumia. Y enseguida agregó que "tanto a mí, como a mi señora, nos gritaron de todo. A mí señora le gritaron asesina. Si alguien tiene algo para decir que lo diga. Pero cuando llegó el momento nadie fue al Tribunal a aportar pruebas".

Ni bien fue absuelto por la Justicia, Strumia salió a hacer compras en la ciudad de San Lorenzo y fue repudiado por los vecinos y expulsado de un negocio de electrodomésticos. Hoy, a varios días de eso, él no se arrepiente de esa situación. "No, no me arrepiento, porque no hice nada. Soy inocente de todo lo que se dijo".

"Entiendo el dolor de Alberto y Alicia (Perassi), pero ellos confiaron en la Justicia. Y ahora le cabe a la Justicia o al Poder Judicial darles una respuesta para saber qué fue los que pasó. No puedo decir que pasó. Lo único que puedo hacer es demostrar mi inocencia", concluyó.