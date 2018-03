Grave atentado contra trabajadores de prensa

La periodista Gloria de los Ríos, de la radio FM Horizonte de San Lorenzo, junto a un colaborador de la emisora, fueron brutalmente agredidos físicamente por tres mujeres y un hombre ayer, aproximadamente a las 13, cuando tras una serie de amenazas telefónicas, el grupo se presentó en las instalaciones de la radio, ubicada en la planta alta del domicilio de la periodista, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso y dañaron todos los equipos técnicos.

Según señaló, en medio del llanto y la conmoción, De los Ríos, consultada por La Capital, dijo: "Nos destrozaron todo. Es todo de locos. Vinieron tres mujeres y un tipo; estaba el empleado administrativo Claudio Fraga. Ya había terminado mi programa de la mañana, después del cual me llamaron y me amenazaron". Y agregó la periodista: "Una está tan curtida que lo tomé a la ligera. Tras eso bajé a mi casa y Claudio se quedó arriba, trabajando; subieron entonces tres mujeres, una de ellas grandota y muy patotera y agresiva, mientras el hombre se quedó abajo de «campana» y empezaron a golpear a Claudio, a arrancar cables de equipos y a romper todo".

Detenciones

"Yo escuche los gritos y llamé al Comando. Después subí y me empezaron a gritar y a pegar en la escalera. La policía llegó y las detuvo y el tipo escapó. Eran las personas que están públicamente identificadas por una denuncia que les había hecho en la mañana una oyente. En el caso actúa el fiscal Leandro Lucente, quien me indicó que las van a dejar detenidas y van a ir una audiencia imputativa".

La periodista señaló que el grave hecho atrajo la atención de numerosos vecinos que oyeron y vieron todo lo ocurrido. "El origen de los hechos remite a la denuncia de la citada oyente, quien me pide que hagamos una nota. Yo le pedí sus datos personales, documentos y tomé las medidas que corresponden. Cuando escuché el tenor de la denuncia, le pregunté si estaba segura de lo que quería y filmé un video que está en la página de facebook Gloria Horizonte".

La periodista agredida indicó luego a este diario que en la denuncia, la mujer a la que entrevistó durante la mañana se refiere a manejos en Acción Social del municipio, donde ella tiene un subsidio y se lo cortaron. También dijo «estar cansada de firmar recibos en blanco», y que además, «a partir de los corsos, cortaron toda la ayuda social del municipio, aunque las comparsas que recibieron 30 mil pesos de subsidios están en conflicto porque a esos subsidios se los quedan los punteros», y me señaló principalmente a esta mujer que nos vino a agredir hoy y a la que se la conoce como La Gusti.

Repudio del SPR



La Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario (SPR) expresó "su profundo repudio por la brutal agresión de la que fue víctima la periodista Gloria de los Ríos, de FM Horizonte de San Lorenzo. "Todo ocurrió poco después de las 13 cuando terminó el programa «Un día de Gloria» que se emite de 7.30 a 13.30. Las agresoras mostraban como causa de su ira, el tenor de una nota realizada a media mañana", indica el SPR, que agregó que "las tres rompieron todo lo que pudieron y golpearon a De los Ríos y al empleado Fraga".

El SPR, que solicitará una audiencia con el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, expresa "su enorme preocupación por los hechos, que pone en estado de fragilidad a la labor periodística y al medio de comunicación y sus trabajadores. Hay que recordar que un año y medio atrás, el vehículo particular de Gloria de los Ríos fue incendiado en su vivienda, sin que la investigación diera nunca con el responsable. El SPR exige el fin de situaciones de impunidad".

¿Te gustó la nota?