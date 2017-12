Grandes deudas en Maciel, hasta dejaron la espuma de carnaval sin pagar

Tras la asunción de las nuevas autoridades en Maciel, su nuevo presidente comunal, Pedro Tobozo, afirmó que a simple vista hay más de 2.700.000 pesos en deuda y el parque automotor está destruido. En la muy extensa lista de proveedores y acreedores de la comuna, que de a poco se está develando según progresa la auditoría contable sobre lo que quedó de la gestión anterior de Carlos Ramella, fueron apareciendo datos, al menos, insólitos, que aunque algunas son cifras menores, en comparación, consideran que dan la pauta de la irregular situación.

Un rubro del pasivo que sorprendió y llamó mucho la atención al nuevo jefe comunal fue verificar que faltaban pagar 40 mil pesos en concepto de "espuma de carnaval", cuyo proveedor es la empresa Sentidos Producciones.

Cabe aclarar que en febrero pasado se hizo esa compra de espuma, y que la misma se vendió durante los festejos de carnaval que se celebraron en la plaza de la localidad, pero nunca se abonó y ahora la administración de Tobozo deberá pagar.

Según los últimos datos, la comuna de Maciel debe una cifra que ronda los 2.700.000 pesos, cifra que incluye los aguinaldos de los empleados, que se deberán abonar en días, antes de fin de año. Además, la gestión de Tobozo tiene que encarar la regularización de trabajadores comunales a los cuales se les había liquidado mal el sueldo que motivó un paro el pasado viernes y que el martes levantaron ante la promesa de una solución.

Traspaso inadecuado

Tobozo, ya al frente de las decisiones, dijo que no fue un traspaso adecuado. "El traspaso no fue cómo queríamos, lo pedimos por nota el domingo, nos terminaron convocando para el lunes a mañana y recién concretamos a las 14", aclaró.

Por otra parte, "el ex presidente comunal Ramella entregó actas comunales, que hubo que rehacer", según dijo a la prensa Tobozo. "El me dio la llave y se iba, sin firmar las actas, yo le pedí explicaciones de algunas deudas y anomalías de la comuna donde no supo contestar, fue bastante penoso", detalló.

La dificultad más compleja de la flamante gestión será afrontar las deudas con las que comienzan. Tobozo señaló que cuando les entregaron la caja había "un faltante de tres mil pesos, aducían que era responsabilidad de la tesorera, que hace un mes que se fue. En los primeros relevamientos, estamos hablando de facturas que están a la vista,hay más de dos millones de deuda a negocios y proveedores locales. Lamentable es la desproporción de los gastos realizados".

Además, se precisó que las deudas son muchas, y de variados rubros, una de las más elevadas es el pago pendiente con la empresa Sitram, que es la encargada de la recolección de la basura de la localidad. La mora asciende a una cifra que ronda el medio millón de pesos.

Deplorable estado

Con relación al estado de la maquinaria y del parque automotor, Tobozo destacó que es deplorable.

"Maciel tiene el mejor parque automotor de la región, de la época de gestión Jorge Marucco, ahora cualquier persona puede acercarse a ver. Esta gente en dos años la destruyó, llevamos arreglando más de 14 gomas y pinchaduras, el deterioro es total".

pura espuma. La actual gestión descubrió, entre el pasivo recibido, que ni se pagaron elementos de carnaval.