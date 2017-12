"Giuliana pagó con la vida, pero hay gente que hizo negocios"

Otros tiempos. "No puedo explicar cómo es perder una hija", dice Horacio.

"Giuliana pagó con su vida, pero tenía sólo 20 años, y aquí hay otra gente que hizo negocios y son responsables", dice Horacio Maldovan, el papá de la joven que falleció en la rave de Punta Stage. E insistió: "Nadie me responde tres preguntas muy simples: si las fiestas electrónicas estaban prohibidas en Arroyo Seco, ¿quién la autorizó? ¿Por qué una semana antes alteran la capacidad máxima del predio de 1.850 a 3.000? ¿Por qué ni el inspector municipal ni el intendente que pasó por allí no la clausuró al ver que era una fiesta electrónica?".

"Te podés imaginar que se acerca esta fecha y es difícil", explica Maldovan al aceptar el diálogo con LaCapital. "Todo el año vivimos mal, con mi mujer y mis hijos estamos viviendo lo peor", añade.

"No te puedo explicar cómo es perder una hija. Seguir viviendo, con días buenos y días malos. El problema es cuando te vas a dormir. Es duro. Tratamos de seguir adelante, atender a nuestros hijos", alienta.

En cuanto a la marcha de la investigación judicial sobre lo ocurrido un año atrás, el papá de Giuliana señaló que "la Justicia federal, la Fiscalía, siempre nos atendieron muy bien, han investigado, se han movido. De hecho tienen cuatro imputados, en libertad pero que estuvieron presos, y están a la espera del juicio".

Sin embargo, Maldovan denuncia una demora del Poder Judicial en la persecución de los delitos en los cuales podrían haber incurrido al menos tres funcionarios públicos: el intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, un inspector municipal y un jefe policial de la Comisaría 27ª.

También fustigó el accionar del fiscal de Homicidios de la Justicia provincial Walter Jurado, a cuyo cargo había quedado inicialmente la investigación por la muerte de Giuliana, mientras que la relacionada al tráfico de drogas fue a la Justicia federal. "Esto se parte en dos lados: el fuero federal y el provincial, y ahí nos encontramos con la noticia de que Jurado archivó la causa sin investigar todo lo necesario", apuntó.

"La Fiscalía provincial dice que a ellos no les correspondía investigar, para ellos no hubo responsables", ironizó. Y lamentó: "Para ellos lo que pasó con mi hija es que ella tomó una pastilla y nada más. Parte es cierto pero también lo es la forma cómo facilitaron todos los medios para que esto suceda. Esto le podría haber pasado a cualquiera".

En ese punto, Maldovan insiste en las responsabilidades de los funcionarios y repite las mismas preguntas: "Si las fiestas electrónicas estaban prohibidas ¿quién la autorizó? ¿Por qué una semana antes alteraron la capacidad máxima del predio de 1.850 a 3.000 personas? ¿Por qué no había agua?".

Y sigue interrogando: "Me pregunto siempre si Giuliana se podría haber salvado si hubiera habido agua o más ventilación, porque allí hacía muchísimo calor según dicen los testigos. ¿No hubiera tenido más posibilidades mi hija? Nadie me lo puede responder".

El papá de Giuliana sospecha de una red de complicidades. "Al intendente, al inspector, al policía, no los llamó nadie a declarar nunca", advierte. "No pido que acusen a nadie, pero respóndanme esas preguntas: por qué el inspector que vio una fiesta electrónica no la clausuró en el momento, por qué tampoco lo hizo el intendente cuando pasó por allí esa noche", reitera, para abrir paso a una fuerte sospecha: "O estaban de acuerdo, o recibieron coimas".

Maldovan y su familia quieren respuestas: "Yo con esas tres preguntas puedo hacer mi duelo tranquilo", afirma con resignación, y reflexiona que "como mensaje a todos los chicos, no necesitan nada para divertirse, pero si esto lo dejamos que pase, como ocurrió lo de (la rave en Buenos aires) Time Warp, van a seguir matando a nuestros chicos".

"A ellos les interesa sólo la plata, no los chicos. Giuliana pagó con su vida un error, pero tenía sólo 20 años, y acá hay otra gente que hizo negocio y son responsables", concluyó.

