Gabriel Batistuta se quejó del estado de las rutas en la provincia

Pedido. El ex jugador solicitó mejoras en rutas del norte provincial.

El ex goleador de la Selección Argentina de Fútbol, Gabriel Batistuta, se quejó a través de la redes sociales del estado de las rutas santafesinas y el tema ayer tomó gran repercusión a nivel nacional.

"Si no van a reparar las rutas del norte de la provincia de Santa Fe, por lo menos corten el pasto, para la seguridad de todos" , tuiteó el ex delantero de Newell's Old Boys y Boca Juniors junto con una foto en la que aparece parado al lado de un cartel de señalización de la ruta nacional 11, a unos cinco kilómetros de la localidad de La Lola y a 32 kilómetros de Romang.

En la imagen se puede observar que los pastizales que cubren la banquina son tan altos que llegan hasta la altura de la axila del futbolista y cubren la lectura de parte del cartel indicador de distancias.

La fotografía fue tomada en la ruta nacional 11, a cuatro kilómetros de la ruta 1.

La queja de Batistuta —que es oriundo de la ciudad de Reconquista— rápidamente se viralizó y motivó a que otros usuarios de rutas nacionales y provinciales publiquen diversas imágenes de caminos que se encuentran en mal estado.

Basta de accidentes

"No quiero que ocurran más accidentes por esas causas", explicó luego a través de su perfil de la red social Twitter, en referencia a que había reclamado que "por lo menos corten el pasto para la seguridad de todos".

Asimismo acotó: "Debido a la repercusión que tuvo lo dicho aclaro que no tiene ninguna connotación política, sólo quiero el bien de los que circulan por las rutas, que no ocurran más accidentes por esas causas y el respeto a todos los ciudadanos que cumplen con el pago de los impuestos".