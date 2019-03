La existencia de centros clandestinos de detención, tortura y desaparición forzada de personas tan emblemáticos como la Quinta de Funes y La Calamita, en Granadero Baigorria, hacen que el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia que se conmemora hoy adquieran especial relevancia en la región. Tan así es que tanto en Funes como en Baigorria se vienen desarrollando actividades que tomarán hoy especial fuerza, máxime cuando ambos espacios fueron sujetos a expropiación pero todavía no se ha concretado la promesa de que sean transformados en sitios de memoria.

El espacio Pueblada por la Identidad de Funes organizó para este fin de semana un "siluetazo", una intervención artística acompañada por pasacalles colocados en el frente de la Quinta, para dar visibilidad ante los vecinos de que en ese lugar funcionó un centro clandestino de detención.

Los días previos fueron un anticipo. Entre los árboles y postes del alumbrado público pusieron carteles con la leyenda: "¿Sabías? Quinta de Funes, centro clandestino de detención". La intervención artística hace referencia al inmueble ubicado sobre la ruta 9 y diagonal San José, que entre septiembre de 1977 y enero de 1978 fue un lugar donde se privó ilegítimamente de la libertad a un grupo de personas. A fines de 2017, el espacio fue recuperado por la provincia y abrió sus puertas a la comunidad, un primer paso para que se transforme en un sitio de la memoria.

"Una silueta humana, y en cada silueta, 30.000. La potencia del esbozo de un cuerpo que denuncia la ausencia de aquellos que nos fueron sustraídos. Arrebatados de las calles, de las aulas, de las fábricas. De sus madres y de sus «hijes». En el dibujo de un cuerpo, tantos cuerpos como 30.000", apuntan desde la organización social funense.

La intervención rinde homenaje a los siluetazos de la década del 80. Recuerdan que en septiembre de 1983 y en el marco de la 3 Marcha de la Resistencia en Plaza de Mayo, se llevó a cabo la primera intervención de este tipo, y que la realización de siluetas de un cuerpo humano, de trazado sencillo y a escala natural para luego ser pegadas en los muros de la ciudad, constituyó una práctica artístico-política de enorme dimensión.

"Este 24 de marzo resurgen las siluetas para recordarles a les funenses que en su ciudad existe un lugar que fue un Centro Clandestino de Detención. Resurgen las siluetas para construir memoria y apropiarnos de este sitio que guarda un fragmento de una historia que no nos está permitido olvidar", agregan desde la Pueblada. Y dicen que "tal vez así logremos que quienes hoy tienen la tarea de gestionar la quinta como un sitio de memoria la saquen de su abandono y la ofrezcan a la comunidad como el espacio que permitirá no olvidar, no perdonar y, quizás, no repetir la historia".

La Calamita

Por su parte, el colectivo Documenta Baigorria realizará una marcha en reclamo de que se concrete la transformación del ex centro clandestino de detención "La Calamita" en un espacio sitio de la memoria, tal como lo anunció en marzo del año pasado el gobierno provincial.

A las 10 realizarán un homenaje con pintada de nombres de las personas que pasaron por este sitio de detención y tortura que operó en Baigorria durante los años del Terrorismo de Estado. Y a las 15 habrá una marcha desde avenida San Martín y Arenales hasta La Calamita.

"Hoy nos encontramos reclamando que este lugar se convierta definitivamente en un sitio de memoria, porque las atrocidades allí cometidas y en otros tantos centros clandestinos de detención no fueron el exceso de alcoholizadas mentes; fue una fría y calculada estrategia", advierten desde Documenta Baigorria mediante un comunicado.

Los integrantes del colectivo recuerdan que en febrero de 2017, después de que venciera nuevamente el plazo para expropiar La Calamita, la provincia anunció un acuerdo de donación con los propietarios del predio. "Exigimos al gobierno provincial que investigue todo el predio sujeto a expropiación por la ley 13.455 en búsqueda de enterramientos clandestinos", agregaron.

Así, Funes y Granadero Baigorria se suman a los actos por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 (ver página 21), con el agregado de que convertirán en epicentros de actividades que buscan visibilizar lo que ocurrió en esas localidades durante los años de terror. Y pondrán sobre la mesa un reclamo que lleva años y que todavía no ha sido materializado completamente.