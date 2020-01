"A la Municipalidad de Funes la fundieron. Estamos ante una situación desesperante. El panorama es muy delicado, no podemos hacer frente a las obligaciones que tenemos y nos resulta muy difícil poner en marcha el municipio", dijo el intendente, Rolvider "Roly" Santacroce, en relación al panorama económico-financiero que encontró luego de asumir el cargo. "Desde que llegué, lo único que observé fue un profundo problema económico. Para poder entender hay que analizar que en lo que respecta al ingreso de coparticipación más la tasa general de inmuebles (TGI), que conforman los recursos genuinos del municipio, no alcanza para pagar los sueldos de los empleados municipales", se quejó Santacroce y llamó a que "todos los sectores de la sociedad colaboren para superar la crisis".

En ese sentido, explicó que "debemos afrontar por mes una cifra que ronda los 32 millones de pesos para pagar salarios. Los comerciantes, las Pymes y todos los vecinos de Funes trabajan para los empleados municipales. Y así y todo no se alcanza a cubrir los sueldos", se quejó el intendente y añadió que "llegan nueve millones de pesos de coparticipación, porque existe un embargo del 50 por ciento debido a la falta de pagos de aportes jubilatorios y Iapos durante el período anterior, y eso hace imposible afrontar las obligaciones".

El intendente funense destacó el éxito que obtuvo la moratoria que lanzó apenas asumió para elevar el monto aportado por los vecinos. "Eso nos permitió cubrir los gastos de diciembre, pero como el intendente anterior no abonó noviembre, pudimos pagar el 40 por ciento de ese mes y el aguinaldo. Luego liquidamos el 40 por ciento correspondiente a diciembre y mañana (por hoy) voy a pagar el 60 por ciento restante. Pero en febrero seguramente no podremos reunir los 32 millones de pesos que se necesitan para hacer frente a los salarios", se ofuscó.

En ese sentido, Santacroce detalló que existe un alto nivel de morosidad de los contribuyentes de Funes. Para graficarlo indicó que solamente de patentes hay una acreencia que ronda los 150 millones de pesos. El mandatario relacionó ese bajo nivel de recaudación a la falta de prestación de servicios. "Además de un abandono total de los servicios, el gobierno que se fue dejó una deuda estrepitosa. A la ART se le adeudan 14 millones de pesos, no tenemos combustibles para el funcionamiento de los vehículos y las máquinas elementales para funcionar. En este momento estamos proveyéndonos de una estación de servicio de Rosario que nos donó 2.500 litros y con eso tenemos temporariamente para resolver el funcionamiento de las motos y las cortadoras de pasto", graficó el intendente.

"Es lamentable, pero para que se tome real dimensión de cómo están las cosas, tenemos que contar los detalles. Al asumir no teníamos hojas ni toner para emitir la TGI y no es posible comprar insumos porque todo lo que se recauda se destina solamente a pagar salarios y aún así no alcanza", observó y añadió que "a la empresa de Pérez que recibe los residuos se le deben 20 millones de pesos por lo cual no sabemos hasta cuándo nos permitirán tirar la basura allí".

El municipio de Funes tiene casi mil empleados. "Hay 590 en planta permanente y más de 300 contratados. Una cantidad totalmente sobredimensionada en relación a la población de la ciudad", dijo y añadió que "se puede comparar con otras ciudades como Rafaela, que tiene 120 mil habitantes y menos de mil empleados. Venado Tuerto tiene la misma cantidad de población y una planta similar de trabajadores. Otro ejemplo es la vecina Roldán que tiene la misma cantidad de habitantes que Funes, unos 45 mil, y abona por mes unos 15 millones de pesos en salarios mientras en este municipio se llega a los 32 millones".

"Lo grave es que recibimos una coparticipación por 21 millones de pesos. Esa cifra seguramente aumentará luego del censo programado para este año, pero eso será recién en noviembre", remarcó.

La solución

Para empezar a sanear la administración "hay que bajar el déficit fiscal, levantar la recaudación y hacer una reforma tributaria que estamos diseñando y demorará por lo menos dos meses", dijo Santacroce y precisó que, básicamente, la modificación pasará de calcular la TGI por metros cuadrados ocupados a una estimación por avalúo fiscal. "De esa forma habrá un mejor equilibrio tributario en el que harán mayor esfuerzo quienes tienen más posibilidades", consideró.

"Mientras tanto, como todos saben, estamos haciendo un esfuerzo enorme para prestar los servicios. Juntamos la basura, desmalezamos y ahora terminamos las gestiones para que el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos de Santa Fe se encargue de la limpieza de los canales y acequias de desagüe", adelantó.

Sobre el final, el intendente convocó a que "los vecinos pueden ahora acercarse a reprogramar sus deudas y pueden hacerlo con confianza. Avanzamos con la mira puesta en sacar adelante la ciudad, que recibimos totalmente abandonada, y la estamos mejorando con mucho trabajo. Ya no hay minibasurales, reponemos los servicios en la medida en que las circunstancias lo permiten y hasta programamos obras como el reciente plan para incorporar unas 700 luminarias LED. Creo que en 120 días, con la planificación que estamos diagramando y la colaboración y el esfuerzo de todos los sectores, podremos corregir el enorme déficit fiscal y a partir de allí comenzaremos a evolucionar como ciudad".

Recientemente Santacroce logró la sanción de un proyecto de ordenanza en el Concejo para declarar en estado de emergencia la prestación de servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del municipio y la situación económica y financiera del Estado local hasta fines de 2020. La emergencia autoriza al Ejecutivo a instrumentar una serie de medidas, entre las que se hace especial hincapié en la prestación de los servicios públicos, lo que el mandatario local trazó como una de sus prioridades. También se dio luz verde a la Intendencia para "reprogramar" contratos municipales y revisar la efectivización de personal durante el último año del gobierno saliente.

Por otra parte, el Ejecutivo municipal dispuso extender hasta el 15 de enero el plazo para poder acogerse a la moratoria destinada a la regularización de deudas por TGI, cuyo vencimiento original estaba previsto que expire a fin de diciembre. La medida fue dispuesta ante la gran concurrencia de contribuyentes que en los últimos días se presentaron para en las oficinas habilitadas para acceder al beneficio.