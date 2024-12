Funes: disfrazados de Pacha Mama para recibir las vacaciones

-Creo que nuestras acciones nacen siempre de la rebeldía a las quejas. A la actitud de sopesar causas y consecuencias para proponer soluciones posibles. Como nos sumamos a las celebraciones de Halloween aportando contenido a través de los cuentos, recibimos algunas quejas porque se trata de una celebración que no nos pertenece. Desde nuestro lugar, como señalé, aportamos contenido, dimos a conocer el porqué de esta celebración, compartimos cuentos de brujas y acompañamos la noche en la que la ciudad es tomada por las infancias. Y este es el punto. Niñas y niños de la mano de sus familias transitando por Funes, saludándose, habitando cada rincón. Por eso, pensamos en crear una tradición: la de darles la bienvenida a las vacaciones tomando nuevamente la ciudad pero, esta vez, con atuendos que recuperen nuestra identidad: nuestros seres sobrenaturales. Al contar cómo será la movida, los adultos inmediatamente apelaron a su memoria, a los relatos orales, a los personajes que habitaban las siestas como el Pombero o la Solapa, y otros pensaron en salir a buscar junto con sus niños, a investigar, a descubrir juntos, a leer para saber más. Y nosotras, también. Volvimos a Berta Vidal de Battini y a su recopilación de relatos folklóricos. Y también habrá que recuperar coplas y si no las saben… ¡no quedará más remedio que cocinar alfajorcitos! Porque al “¿Dulce o truco?” lo cambiamos por nuestro “¿Copla o alfrajorcito?”.

-¿El sábado a las 19 van a leer cuentos en la Estación de Trenes?

Sí, lamentablemente, ya no podemos contar con la magia del viaje en tren porque dejó de circular, pero la rotonda frente al Museo Murray es el corazoncito desde donde salimos siempre en nuestras aventuras. Allí nos dividiremos en dos grupos: uno hará una gira mágica y misteriosa por las cercanías, en las que Ayelén Romero hará de guía turística para conocer la identidad funense, y el otro se concentrará frente a Ponsatti Libros, en la veredita tradicional y cuentera, de la mano de Mónica Colomer, donde escucharán historias sobre algunos de los seres sobrenaturales que hacen a nuestra identidad argentina. Lo hacemos a la hora en la que el calor afloja y Funes se llena de magia con su cielo estrellado, sus lucecitas y su aroma verde.

Funes: A ganarle la pulseada al "los chicos ya no leen"

-¿Qué es Funes Lee?

-Funes Lee es una asociación civil, un espacio nacido del deseo de ganar la pulseada al “los chicos ya no leen”, a la impiadosa y desabrida fotocopia, a la huelga de brazos caídos frente al libro, a la queja permanente sobre las dificultades con las que trajinan desde los profesores universitarios hasta los docentes de las escuelas primarias. Quienes hacemos Funes Lee, docentes, libreras, narradoras, entusiastas de varias índoles, sabemos del gusto de leer, de cuánto nos humaniza la lectura y las conversaciones que derivan de ella y, sobre todo, que no hay forma de ser soberanamente lectores y escritores que no sea a través de la lectura. De esa lectura sabrosa, que se hinca como los dientes en una fruta jugosa. A toda edad nos encanta que nos lean, que nos narren. Este es el secreto tan simple para formar lectoras y lectores. Mientras te digo esto, escucho a Reynaldo Sietecase leer el poema de Drummond de Andrade: “En medio del camino había una piedra/ había una piedra en medio del camino/ había una piedra / en medio del camino había una piedra. Nunca me voy a olvidar de ese acontecimiento/ en la vida de mis retinas tan cansadas./ Nunca me voy a olvidar que en medio del camino/ había una piedra/ había una piedra en medio del camino/ en medio del camino había una piedra” y no puedo seguir hablando. Necesito saborear ese poema y ese poema se vuelve metáfora. En Funes Lee invitamos a abrazar para leer, a robarle tiempo al destiempo, como decía María Elena Walsh “tiempo pero tiempo no apurado” porque las infancias habitan el presente y el presente siempre es efímero.

-¿Qué significa esta movida en Funes?

-¡Ay, esto no puedo decírtelo! Pero creo que va a ser muy lindo. Nos sucede que desde otros lugares del país miran qué hacemos aquí. Nos dicen que es hermoso, que desearían que fuese así donde ellos viven y que les encantaría estar aquí. Nos gustaría que se contagie en cada rincón, que el orgullo por las historias que nos pertenecen, su conocimiento y su transmisión llegue a todas las infancias. Que se enciendan fueguitos de cuentacuentos en todas partes, que las infancias se apropien de las calles, que antes de poner un celular en su mano cuando todavía no saben hablar o leer, haya alguien que les lea, les enseñe a descubrir el mundo. Que humanizar vuelva a ser la tarea, que la ternura, la sonrisa y el mirarse a los ojos vuelvan a ser el pan de cada día. Disponemos de mucho tiempo, trabajo e investigación para hacer estas movidas y para hacer todo, como le sucede a todo el mundo, necesitamos de colaboración económica. Por ese motivo, cobraremos un bono contribución mínimo que nos permite sostener, proyectar y seguir haciendo todas estas actividades. Siempre vuelven comentarios hermosos de quienes participan. Me quedo con las palabras de una mamá que asistió con sus niños a las actividades en vacaciones de invierno: “Esto es lo que queremos que suceda en Funes, esto es lo que queremos para nuestros hijos”.