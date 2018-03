Funes: denuncian que le dieron a un mago el reparto de la tasa

El reparto de las boletas de la tasa municipal y otros tributos de Funes sigue generando ruido entre los vecinos y las instituciones del Estado. Es que el año pasado, el intendente Diego León Barreto (Cambiemos) le quitó esa tarea a una veintena de trabajadores contratados, que hacía dos décadas la llevaban a cabo, para hacer una contratación con una supuesta Pyme que sería propiedad de Rubén Pedalino, conocido como el "Mago Ribelino" ya que se dedica a esa actividad artística. Dos concejales de la oposición denunciaron esta situación y exigieron al intendente que informe cuál es el costo real que por causa de ese cambio recayó en las cuentas del municipio. Las versiones que circulan en la ciudad es que esta contratación es mucho más costosa que el sistema anterior, y que todo se articuló para compensar favores políticos.

El concejal Rolvider Roly Santacroce (PJ) explicó a LaCapital que "históricamente había un grupo de personas que desde hacía 20 años repartía la boleta de la tasa municipal, pero de golpe el año pasado, después de las elecciones, se dejó sin trabajo a toda esa gente".

Esa tarea recayó en una suerte de Pyme atribuida a Pedalino, quien además de hacer espectáculos de magia es personal contratado por la Secretaría de Cultura local.

Santacroce señaló que "aparentemente le terminaron pagando un favor político a un candidato en las elecciones del año pasado con este negocio que hoy en día aumentó muchísimo para lo que se pagaba en aquel momento".

En las elecciones primarias del 13 de agosto último, Pedalino fue precandidato a concejal por el Partido Popular, pero los 203 votos obtenidos no le permitieron superar el piso para competir en la general. A partir de allí, hizo campaña por el oficialismo local Cambiemos.

El actual edil y ex intendente por dos períodos (1995-2003) Juan Míguez (PJ) indicó: "Hemos hecho pedidos de informes al Ejecutivo pero no nos contestaron nunca, por eso estamos investigando a fondo los costos, no tenemos oficialmente ningún dato porque la Intendencia no los ha dado pero es más caro que antes, además de lo grave que fue haber dejado a gente sin trabajo".

Según versiones que circulan en Funes, a los trabajadores que antes hacían el reparto se les pagaba 3,50 pesos por cada entrega y hoy el municipio estaría abonando cinco. Pero además, las personas subcontratadas que hacen la tarea cobrarían 2,70. De ser confirmadas esas cifras, le saldría más caro al municipio y además los trabajadores estarían cobrando menos.

El reparto alcanzaba a todos los contribuyentes de Funes y a unos cinco mil que se repartían en Rosario correspondientes a personas con propiedades de fin de semana.

"Pedimos informes pero no nos contestan, por eso en el Concejo no tenemos ninguna versión oficial", se quejó Míguez, y explicó que "lo que nos queda es que vaya el secretario de Hacienda, que es quien ordena este tema, para que nos informe en el marco de una interpelación".

El ex intendente señaló que "realmente nos preocupa, hay versiones de que el costo se elevó mucho". Explicó que "antes se pagaba el envío a cada domicilio como una sola pieza (postal), pero como ahora el Ejecutivo reparte una revista con sus actos de gobierno, además de la tasa municipal y la patente automotor, todo eso se cobra por pieza, es decir multiplicado por tres, y también se elevó el costo de cada pieza en sí, por eso estoy convencido que se gasta bastante más que antes".

El actual edil explicó que "en el presupuesto hay una cifra anual de lo que se gasta en franqueo, pero ocurre que antes se pagaba por contribuyente y por pieza, la duda es si se armó una empresa no sabemos con qué tipo de situación fiscal, la versión que tenemos es que ellos subcontratan su personal, o si le pagan aparte por ser encargados de algo que antes no existía".