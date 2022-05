Fuerte preocupación por el mal estado edilicio de la alcaidía de Melincué

A los planteos ya formulados se sumó la diputada provincial Georgina Orciani, quien le pidió respuestas al gobierno de Santa Fe sobre la problemática. La situación fue denunciada semanas atrás por el senador del departamento General López, Lisandro Enrico, para quien la situación “es insostenible”. Y en el mismo sentido también se pronunció el defensor de la regional Venado Tuerto, Mariano Mascioli, que planteó que el penal “ya no puede seguir siendo habitado”.

“No sabemos qué pasó con la obra proyectada para un nuevo lugar de alojamiento fuera de la zona urbana, algo indispensable para garantizar la seguridad de las santafesinas y los santafesinos y los derechos de los alojados”, sostuvo la legisladora radical. Y en esa misma línea disparó: "El Ejecutivo provincial no responde ni habla del tema desde el 10 de diciembre de 2019”.

Orciani indicó que “al problema de infraestructura (de la alcaidía) también se le suman el hacinamiento, la falta de acceso a la salud y el escaso racionamiento que son muestras de una mala gestión gubernamental". Además, "hay sentencias que no se cumplen y audiencias a las que ni siquiera se asiste”, sostuvo. Las condiciones de habitabilidad de la deteriorada dependencia fueron empeorando en los últimos años y “existen riesgos de derrumbe” en alguno sectores.

A su vez, la legisladora que integra el Bloque UCR-Evolución, que encabeza Maximiliano Pullaro, manifestó que “los ciudadanos y las ciudadanas están exigiendo seguridad y esto implica que el Estado se haga cargo de todo lo que implica cumplir con lo que le corresponde, como lo es la administración y la gestión de una dependencia policial”.

Orciani recordó que en Rosario se construyó una nueva cárcel durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz que se encuentra sin uso. Al respecto, dijo: "Tampoco sabemos el por qué (de esta situación) luego de dos años y medio de gestión de este gobierno y seis meses previos para planificar. Hoy no hay personal para garantizar la utilización de una nueva cárcel ya lista, con la inversión que implicó para santafesinos y santafesinas. Por si esto fuera poco, sumamos una ley de emergencia en seguridad, pero si todo lo relatado no es emergencia, qué es”.

En su proyecto de comunicación para que el Ejecutivo provincial informe sobre el estado actual y el funcionamiento de la alcaidía de Melincué, la legisladora además solicitó conocer “las medidas de seguridad que se utilizan, qué cantidad de recursos fueron destinados, según la ley N° 14.070, el número de sentencias notificadas y el avance de las mismas, la cantidad de detenidos y las partidas de racionamiento y la asistencia en salud”.