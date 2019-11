Fuerte movida por una mujer golpeada por su pareja

Un conmocionante caso de violencia de género registrado en la localidad de Sanford y que por fortuna no tuvo un final trágico, desembocó en toda una movida de repudio bajo la consigna "Justicia por Carina". Tal el nombre de la víctima, que siente "miedo y teme por su vida" tras haber sido también amenazada de muerte por el hombre que la golpeó brutalmente y con quien estuvo en pareja hasta que la agredió y tomó la decisión de alejarse de él y denunciarlo.

Así fue visibilizado en una movilización que este fin de semana congregó a mujeres que marcharon por las calles de esta localidad del departamento Caseros, ubicada a unos 65 kilómetros de Rosario, para alzar sus voces contra ese y otros hechos similares que, lamentablemente, siguen ocurriendo en diferentes puntos de la provincia.

Si bien desde el Juzgado de Familia de Casilda se dispuso una prohibición de acercamiento para velar por la seguridad de la mujer, se teme que el agresor viole la medida y vuelva a golpearla, ya que no se estarían realizando los controles policiales suficientes para garantizar su cumplimiento.

Aunque el violento episodio ocurrió ya hace poco más de un mes, aún sigue generando indignación en el pequeño pueblo de Sanford, donde viven unos 2 mil habitantes. Y ello quedó reflejado en la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de la localidad, que contó con el acompañamiento del Colectivo Ni Una Menos, de Casilda, entre otras organizaciones.

Tras un encuentro en la sede del Club Atlético Sanford, las manifestantes marcharon portando carteles y pancartas con mensajes afines a la convocatoria de las mujeres sanforenses para finalmente concentrarse en la plaza central, donde se leyó un documento.

El hecho denunciado ocurrió el 16 de octubre luego de una discusión que habría mantenido la pareja en la casa de la suegra de Carina, donde habían ido a almorzar con su hijo. Eran cerca de las 13.30 cuando tras un contrapunto el hombre, al parecer sin mediar palabra, arremetió y comenzó a golpearla salvajemente hasta que su madre logró pararlo cuando intentó pegarle con una silla, lo que de haber sucedido podría haber tenido un desenlace fatal.

Tras la golpiza, que le provocó serias lesiones en el rostro y distintas partes del cuerpo, la víctima se fue hacia su casa y puso punto final a la relación convivencial con su pareja, a la que denunció en la comisaría local, lo que derivó en una investigación que se lleva adelante desde el Ministerio Público de la Acusación de Casilda.

"Esperamos que se tomen medidas de seguridad que garanticen la protección de la mujer agredida, ya que si bien se ordenó una perimetral para evitar el acercamiento del agresor, no parece ser suficiente ya que se deben realizar los controles pertinentes para su cumplimiento, algo que lamentablemente no siempre se hace. Pero además la casa donde vive ella está tapial de por medio del domicilio en el que ahora reside su ex pareja", dijo Mauricio Plancich, el abogado de la víctima, que también se presentó como querellante, .

El profesional indicó además que ya presentó una ampliación de la denuncia, además de ofrecer más evidencias y testimonios en el marco de la causa judicial que sigue su curso.

Lo sucedido en Sanford se suma a la creciente cantidad de denuncias en lo que va del año por casos de violencia de género ocurridos en Casilda y el resto de la región, lo que genera una fuerte preocupación ya que pone al descubierto una problemática que, tal como lo reflejan las causas judiciales que se llevan adelante, atraviesa a distintos sectores y clases sociales, aunque también, cabe destacar, que su visibilización ayudó o animó a recurrir a la Justicia a víctimas que antes preferían mantener en silencio su drama.