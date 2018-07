Firmat: se agravó el conflicto en Dasa al fracasar una audiencia en Trabajo

Después de 10 días de paro y mantener los 14 operarios tomado el establecimiento fabril en reclamo del pago de sus haberes atrasados se agravó aún más el conflicto en la empresa Dasa, de Firmat, al fracasar ayer una audiencia convocada en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo provincial.

"Lo que están haciendo con los laburantes es muy poco serio y una vergüenza", dijo el secretario general de la seccional Firmat de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Diego Romero, al referirse al accionar de la empresa que envío como representante a una abogada "sin tener ningún tipo de poder para participar del encuentro, lo que demuestra que no hay voluntad para destrabar el conflicto", dijo.

Ante tal situación la letrada "renunció a su patrocinio (y no compareció)", explicó el dirigente gremial y advirtió que, de no surgir respuestas, "endureceremos las medidas de fuerza" en el transcurso de la semana con movilizaciones.

Emplazamiento

El organismo laboral dispuso una nueva audiencia para el próximo viernes al mediodía y emplazó a la empresa a pagar lo adeudado en 48 horas o de lo contrario aplicará las sanciones que correspondan.

Así lo explicó a LaCapital el abogado de la UOM, Pablo Cerra, quien calificó el comportamiento asumido por la empresa como "una falta de respeto", y fue aún más lejos al sostener que "le está sacando la comida de la boca a sus trabajadores y generando violencia social".

Deuda y cambio de directorio

Los obreros esperaban una propuesta que satisfaga sus expectativas, ya que desde que arrancaron con la huelga sólo recibieron dos mil pesos de la deuda que reclaman y cuyo promedio por empleado supera los 40 mil pesos. A la falta de respuesta en materia de demanda salarial se sumó la sorpresa de cambios en el directorio de la empresa que ofreció retiros voluntarios pagando en cuotas la mitad de las indemnizaciones, lo que fue rechazado.

Antes de la frustrada audiencia en Rosario los trabajadores de Dasa arrancaron la jornada, tal como tenían previsto, con un corte de tránsito en la intersección de las rutas nacional 33 y provincial 93. Allí se concentraron junto a representantes de la UOM local y delegados gremiales de las empresas Vassalli y Alcal con quienes además marcharon hacia la fábrica metalúrgica Rega ya que "uno de sus propietarios es Fabiana Galante, quien está al frente de la industria Dasa", explicaron los manifestantes.

Antes de ingresar a la fábrica en medio de la movida, la empresaria afirmó al ser consultada que se presentaría en la audiencia convocada por el organismo laboral en Rosario, lo que no sucedió.

En ese contexto, Romero recordó que ya habían advertido de que hoy (por ayer) llevarían adelante esta medida de fuerza que concretaron al sentirse "desamparados ya que no apareció nadie de la patronal durante el fin de semana". Asimismo el dirigente gremial había anticipado que, de no surgir soluciones como ocurrió, iban a "endurecer las medidas, a medida que pasen los días y no aparezcan respuestas".

Sobre la situación actual en la fábrica Vassalli que sigue con reducción horaria de las jornadas de trabajo y cuyos empleados viven horas de preocupación ante la falta de actividad productiva, Romero dijo que "está atravesando por un difícil momento". Asimismo aseguró que en la emblemática planta de cosechadoras "no hay material para trabajar", y que está conducida "por los mismos chantas que ahora están al frente de Dasa".

En tanto, como dio cuenta días atrás LaCapital, el CEO de la firma, Luis Cagliari, confía en que el gobierno nacional cumplirá el compromiso de asistirla con unos 100 millones de pesos, que serían clave para poder desarrollar el plan de reactivación que tiene previsto para sacar a flote a Vassalli Fabril.

Sin embargo al no surgir definiciones concretas la incertidumbre aumenta entre los operarios de la empresa que, de todas maneras, siguen mostrando voluntad de acompañamiento ante la esperanza de un repunte que aún no llega.

Reunión en Buenos Aires

Hoy representantes de la UOM local viajarán a Buenos Aires para reunirse otra vez con el titular del secretariado nacional, Antonio Caló.

Romero explicó que el máximo dirigente del gremio metalúrgico ya mantuvo conversaciones con el ministro de la Producción, Dante Sica, con vista al plan de salvataje al que busca acceder cuanto antes la empresa de cosechadoras firmatense. En esa línea dejó entrever que las negociaciones aún no llegaron a buen puerto porque el principal referente del grupo de accionistas de Vassalli sigue siendo Néstor Girolami. "Mientras esté Girolami, a Vassalli no le van a dar nada porque saben con quién está tratando, esa es la realidad", sentenció.