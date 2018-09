Firmat podría contar con una planta de biodiesel municipal

Con la vista puesta en el cuidado del medio ambiente y la reducción de gastos, Firmat se podría convertir en la primera ciudad del sur santafesino en contar con una planta municipal de producción de biodiesel si prospera un proyecto que está siendo estudiado por el Concejo local.

La iniciativa, de prosperar, potenciará además la instrumentación una ordenanza sancionada en 2011 que regula la recolección de aceites vegetales usados en locales gastronómicos y domicilios particulares con la posibilidad de ser reutilizados para otros fines como, en este caso, la fabricación de biodiesel.

La propuesta implicaría para el municipio firmatense bajar en un 80 por ciento los costos operativos que actualmente tiene en materia consumo de combustibles para sus vehículos afectados a diversas tareas.

Y a ello se suma como beneficio que el producto en cuestión no es contaminante al no generar gases que pueden ser perjudiciales para la salud como sucede con los eliminados por rodados cuyos motores son impulsados a gasoil.

El emprendimiento también se convertirá en puntapié inicial para la generación de los primeros "empleos verdes" en la ciudad a través de la demanda de mano de obra, tanto en la planta como en las tareas de recolección de aceites comestibles utilizados en Firmat.

Si bien este tipo de actividad ya es desarrollada en algunas cerealeras privadas del Cordón Industrial del Gran Rosario no existe en esta zona del sur santafesino ninguna fabrica de biodiesel en la órbita municipal.

Dentro del territorio provincial sólo existen antecedentes de experiencias de carácter estatal o mixtas público-privadas en Ceres y Rafaela con pruebas experimentales con algunos vehículos municipales.

La Secretaría de Energía de la provincia está al tanto del proyecto y ya se realizó una primera reunión de comisión legislativa para tratar el tema con la presencia del profesor de la cátedra de Biomasa de la Tecnicatura Superior del Instituto Normal Nº7 de Venado Tuerto, Andrés Sarich, y el estudiante de la carrera de Energías Renovables, Diego Mainguyage, quienes evacuaron consultas de los ediles.

En ese marco, además de abordarse las ventajas del proyecto se evaluó como "factible" su implementación tanto "desde el punto de vista medioambiental como económico".

Así lo indicó el bloque de concejales de Firmat Futura, que fue la impulsora de la iniciativa que contó con el asesoramiento de las carreras de Energías Renovables y Gestión Ambiental y está siendo analizada por el deliberativo local.

"La idea es adquirir una planta automatizada cuyo costo ronda el millón y medio de pesos, lo que no resulta una suma inaccesible para un municipio", explicó el edil, Nicolás Rufine.

Y en tal sentido indicó que se apuntará inicialmente a conseguir recursos provinciales o nacionales aunque sin descartar la posibilidad de líneas de financiamiento a nivel internacional.

En ese contexto, sostuvo que "si esta cuestión no se logra resolver pronto a causa de la difícil situación económica actual estaría también la posibilidad de destinar para su concreción una partida del presupuesto municipal del año que viene ya que esto le permitirá al municipio ahorrar millones de pesos en comparación con lo que gasta de gasoil, que es el combustible que usan la mayoría de los vehículos municipales y cuyos motores no necesitan modificación para funcionar a biodiesel que además de ser más económico no es contaminante".

El edil dijo que "si bien sabemos que desde Firmat no vamos a resolver todos los problemas del planeta, al menos queremos aportar un granito de arena y mostrar que se puede ser creativo haciendo las cosas de otra manera con la vista puesta en el bienestar de todos".

Finalmente consideró "fundamental que el Estado asuma un rol protagónico ante los cambios climáticos que vivimos" al tiempo que confió en que el proyecto cuenta con el acompañamiento necesario para su aprobación.

G.O.