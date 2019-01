Firmat marchó por Justicia ante un caso de violación

Reclamo. Los carteles y estandartes pidieron justicia.



En silencio y con sed de Justicia, familiares, amigos y vecinos de la chica abusada en Firmat marcharon ayer para exigir el esclarecimiento del caso, cuya investigación tuvo en las últimas horas un avance al surgir elementos que permitieron por primera vez establecer a ciencia cierta el lugar del hecho. Claro que ello no resuelve el reclamo pero al menos allana el camino para encausar con mayores certezas la búsqueda y detención de los presuntos autores del hecho que conmueve a esta ciudad del departamento General López y la región.

La movilización, que ocupó al menos dos cuadras y media, no sólo visibilizó el pedido de Justicia para que "los culpables" paguen por el delito cometido, sino que puso de manifiesto la necesidad de decir basta a la violencia e instar al Estado a la implementación de mayores acciones para evitar que sigan sucediendo este tipo de episodios.

El dolor y la impotencia no fueron impedimentos para que los padres de la víctima sacaran fuerzas de su interior, convocaran y se pusieran a la cabeza de una macha que conjugó la legítima demanda de la familia de la víctima con intereses colectivos. Ese fue espíritu y así quedó reflejado en

la movilización que se desarrolló por la zona céntrica de la ciudad tras una concentración en avenida Santa Fe y bulevar Colón.

De allí, los manifestantes partieron en busca de respuestas que echen luz al caso de Camila y otras víctimas de delitos sexuales que tampoco encontraron Justicia, además de pedir, entre otros planteos, medidas que garanticen más "seguridad y protección" y tranquilicen los ánimos, especialmente de padres y madres que tienen hijas adolescentes y están sensibilizados por lo sucedido. Más aún porque no se trata del primer abuso o situación de violencia que se registra en la localidad, sino que se suma a otros que también tuvieron resonancia pública, aunque sus presuntos responsables ya fueron detenidos.

"Somos los padres de la víctima, agradecemos el apoyo a todo el gran apoyo recibido hoy y por las redes sociales. Son muchas las agrupaciones que pidieron la palabra en esta marcha, pero como familia decidimos que hoy sólo se escuchara nuestro silencio en reclamo de justicia, y pedimos que así se respete por nuestra hija y por todos los menores que hoy están vulnerables y corren peligro", dijo Marcelo, el padre de Camila, la adolescente abusada, único orador del acto.

En diálogo con La Capital, Marcela, mamá de Camila, dijo que confía en la Justicia y que espera que "se esclarezca lo sucedido para que no vuelvan a suceder episodios de este tipo". Pidió Justicia "por las otras víctimas de estos delitos", y reclamó "más seguridad en la vía pública para fortalecer la prevención. Si eso hubiese estado, quizás no habría ocurrido lo que le ocurrió a mi hija. Estamos destruidos como padres y conteniendo a una menor que quedó traumada al punto de que no quiere salir a la calle", remató.



Algunas certezas



Aunque todavía no se logró el resultado que la comunidad espera, el dato alentador en el ámbito judicial es que después de diez días se logró determinar el escenario donde se produjo el abuso que sufrió la menor la mañana de Año Nuevo. Así lo confirmaron a La Capital fuentes cercanas a la investigación que lleva adelante el fiscal de Venado Tuerto Horacio Puyrredón. Para esto resultó clave el testimonio que aportó la víctima a través de una entrevista que este miércoles mantuvo ante una psicóloga, y no había podido concretar antes al verse impedida por el estrés emocional que le causó el traumático hecho. Ya más serena, aunque aún acarreando secuelas, brindó información sustancial que, al ser corroborada con el resultado de una requisa con perros, permitió establecer "científicamente" el escenario donde fue abusada.

"Lo que dijo la menor al poder conversar espontáneamente con la psicóloga, más las evidencias surgidas de la búsqueda, aseguran que estuvo allí, lo cual es fundamental para el curso de la investigación, ya que tener el lugar preciso del hecho posibilita circunscribir la búsqueda de los presuntos abusadores a una zona más acotada", explicaron las fuentes.

Hasta el momento, las medidas orientadas en tal sentido, especialmente el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad, se habían tomado en base a lo manifestado inicialmente por la víctima al radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer, donde incurrió involuntariamente en algunas inexactitudes que los investigadores atribuyen al posible estado de "colapso emocional". En esa ocasión, contó que fue sorprendida y abordada en la vía pública por dos sujetos que la subieron a un auto con el que la trasladaron hacia el lugar, no precisado, donde fue abusada y dejada en la colectora de la Ruta Provincial Nº 93.

Lo que se desprende a partir de su testimonio actual es que en realidad no fue subida a un auto, lo que no significa que los abusadores no se hayan movilizado en vehículo, sino que la sorprendieron mientras caminaba hacia su casa en inmediaciones de una construcción abandonada donde fue introducida por la fuerza.

Lo concreto es que el escenario del delito ya está probado en base al relato de la chica y elementos encontrados en el lugar donde fue abusada, algo que "posibilita armar el rompecabezas y circunscribir la búsqueda a una zona más restringida a la que había surgido del primer testimonio, que describía una modalidad diferente del hecho denunciado. En esta zona —acotaron— hay cámaras de seguridad y al tener identificado donde sucedió el abuso, da la posibilidad de limitar la búsqueda a gente que haya estado en ese sector ese día y horario en el que se produjo el episodio".

Las fuentes judiciales también resaltaron que "antes se estaba llevando adelante una búsqueda en base a los lugares donde la nena indicaba que la habían subido y bajado. Ahora, con lo establecido, se acota a un trayecto que incluso permite ubicar lo sucedido en una línea tiempo y espacio".

Pese a estos avances, el padre de la chica considera que la investigación es "lenta", y así lo dijo ayer.



