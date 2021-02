Firmat: la disminución de contagios de coronavirus brinda tranquilidad

Los operativos impulsados por el municipio, que se incrementaron antes de las fiestas de Nochebuena y Navidad, se mantienen en forma periódica. Para este martes y el vienes el programa prevé puntos de testeos en los barrios Fredrikson y Carlos Casado, respectivamente, a cargo de un equipo coordinado por la Secretaría de Salud municipal.

Los operativos están destinados a personas que presenten durante 48 o 72 horas al menos un síntoma de la enfermedad (tos, dolor de garganta, fiebre, pérdida del olfato o del gusto, diarrea, cefalea, dolor corporal).

A ello, se suma que también se adoptó el criterio preventivo de hisopar, pedido mediante, a un integrante de las familias que regresen de vacaciones aunque sea asintomático, además de instar al grupo a que restrinja su circulación social durante al menos 10 días. Y los firmatenses que hayan viajado al exterior tendrán que hacer cuarentena al momento de volver, tal como indica el protocolo sanitario.

Asimismo, el Estado municipal insiste en la necesidad del aislamiento inmediato tanto de personas que tengan síntomas como sus contactos, lo que resulta clave para evitar el avance de la enfermedad.

“La gente responde bien a las recomendaciones, al punto que el 90% de quienes fueron testeados ya estaban aislados por propia voluntad”, indicó a La Capital la secretaria municipal de Salud, Mónica Cortasa.

La funcionaria sostuvo además que “si bien no descartábamos la posibilidad de un rebrote para después de las fiestas, eso no sucedió y la situación está controlada. Esto da tranquilidad, aunque no podemos perder de vista que tenemos que seguir apelando a las cuidados y a las medidas preventivas porque el coronavirus aún no pasó”.

Y en esa misma línea resaltó que “hasta tanto no se complete el plan de vacunación previsto a nivel nacional para lograr inmunidad es fundamental continuar con las acciones que venimos realizando”.

El panorama epidemiológico actual en esta ciudad del departamento General López es aliviador, más aún teniendo en cuenta el crítico momento que atravesó entre septiembre y noviembre del año pasado, cuando se registró un aumento de casos que puso al límite el funcionamiento del sistema sanitario. La compleja situación comenzó a revertirse a través de acciones viabilizadas a través de los estados municipal y provincial.

Desde que comenzó la pandemia Firmat registra 1.337 casos positivos de Covid-19 de los cuales ya se recuperaron 1.264 al tiempo que se registraron 30 decesos mientras que todavía cursan la enfermedad 44 personas. De ese total 41 se encuentran aisladas en sus domicilios y solo tres pacientes permanecen internados en la sala general del Hospital “Gral. San Martín”.

La situación epidemiológica también se mantiene estable en Casilda, que anoche registró cuatro nuevos casos, lo que eleva a 3.224 el número total de infectados, de los cuales ya superaron la enfermedad 3.115 pacientes y fallecieron 79.