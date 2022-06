Firmat inauguró una galería de arte en el museo municipal

Una obra de arte: Santi Maratea organizó su fiesta de cumpleaños y no fue

Tras la bendición del lugar por parte del cura párroco Mauricio Dave, el intendente, Leonel Maximino, y la Secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini, suscribieron junto a Luppi un acta de donación por el cual el artista plástico transfirió gratuitamente a favor de la Municipalidad nueve óleos de su autoría que forman parte de la emblemática muestra pictórica.

image - 2022-06-27T144746.593.jpg

Luego se dio lectura a la historia de vida del afamado artista local, quien compartió sus sensaciones por medio de un emotivo mensaje que cautivó al público. Y no menos elocuente fue el mandatario local al sostener: “Gracias por todo lo que nos has dado, por tu arte que tan maravillosamente nos representa en todo el mundo. Tu nombre, Norberto Luppi, no sólo es y será sinónimo de arte, será también y por siempre, una referencia fundamental para todos los vecinos de la ciudad”.

image - 2022-06-27T145234.247.jpg

Finalmente llegó el corte de cinta para dejar oficialmente habilitado el nuevo espacio que fue recorrido por los presentes que también disfrutaron de una intervención artística de los bailarines Nerea Suárez y Luciano Cams.

Las obras de Luppi serán expuestas de forma permanente bajo la supervisión general de conservación de la directora del museo, Gabriela Martinez Castro.

Del acto de apertura de la galería de arte también participaron el diputado provincial, Gabriel Real, los concejales Griselda Valdecasa, Silvina Cocitto, María Luz Budassi Pablicich, Claudio Garziera y Nicolás Rufine, autoridades municipales, representantes de instituciones culturales, y vecinos.