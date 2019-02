A más de un mes del conmocionante caso de la joven que denunció haber sido abusada sexualmente en Firmat "no hubo ningún avance en la investigación". Así lo aseveró a través de las redes sociales el abogado que representa a la víctima, Daniel Aloé, quien además aseguró que se perdieron pruebas y otras ni siquiera ingresaron al expediente, entre otros cuestionamientos.





El hecho ocurrió la mañana de Año Nuevo en una casa en construcción abandonada donde Camila afirma haber sido introducida por la fuerza por dos sujetos que, tras ultrajarla, huyeron en un auto gris sin dejar rastros. Desde entonces no hubo detenciones ni se logró identificar o localizar al coche en el que se movilizaban los presuntos autores del hecho, lo que genera una fuerte preocupación social y hasta alimenta una cierta sensación de impunidad. Y más aún porque esta ciudad se esperanzó conque hubiera respuestas tras la multitudinaria marcha que protagonizó hace unas semanas en demanda de Justicia.

Lo concreto es que la marcha de la causa, inicialmente comandada por el fiscal Horacio Puyrredón y ahora en manos de su colega, también en feria, Andrea Cavallero, parece estar estancada. Tras fijarse a ciencia cierta el lugar del hecho, lo que fue presentado como un paso vital para encausar la investigación, no hubo novedades y el caso sigue siendo una verdadera incógnita.

No obstante, aún se aguardan los resultados de exámenes biológicos que podrían ser clave para la investigación y que la víctima dé su versión a través de una cámara Gesell, más allá de lo que ya dijo ante una psicóloga que fue útil para corroborar el lugar del hecho donde además se secuestró ropa interior y un par de aritos de la menor.

Aunque nunca se dejó de buscarlos, lo cierto es que los presuntos abusadores no aparecen. Y si bien las imágenes en las cámaras de seguridad relevadas en distintos puntos de la ciudad y los testimonios recabados aportaron en el proceso de reconstrucción de lo sucedido no ayudaron a dar con los abusadores. El material fílmico y el peritaje de celulares son, sumados a otros elementos, evidencias sobre parte de la historia, pero falta dilucidar más.

Se sabe que la menor antes de ser abusada había estado en el mismo lugar del hecho con un amigo y que luego del ultraje fue rescatada, tras caminar unas cuadras, por su hermana y su cuñado para luego radicar la denuncia. Pero al no haber testigos ni registro fílmico entre el momento en que se produjo el ataque, violación y cuando los abusadores huyeron, solo queda el el relato de la chica al que la Justicia dio entidad. Y a ello se suman los estudios médicos que acreditan que presentaba lesiones en su cuerpo compatibles con un abuso y otro por la que se constató una relación con acceso carnal de pocas horas.

El representante legal de la victima visibilizó su malestar a través de su cuenta de Facebook al criticar no sólo la falta de avance en la investigación sino las "enormes deficiencias desde la prevención, la recolección de pruebas, la contención a la víctima y a su familia". Y también achacó que "nada de lo promocionado por los medios por diferentes funcionarios en materia de seguridad funcionó" para luego endilgar que "la preocupación por la víctima no existe, por el contrario, se la cuestiona". Y aseguró que "innumerables vecinos de Firmat se han acercado a decirme que escucharon a muchos funcionarios asegurar que lo denunciado «son mentiras de la chica»", para luego inferir que "si esto es verdad, como así lo parece, hemos transformado a la querida en caldo de cultivo para violadores, al sólo efecto de defender puestos para lo cual no hay vocación ni preparación".

Irregularidades

Además, se quejó de situaciones a las que se expuso a la víctima y su familia como "la negativa a darles imágenes de cámaras municipales, pasando por tener que declarar apenas ocurrido el hecho ante cinco policías —tres hombres y dos mujeres— o tener que aguardar más de tres horas en un hospital para extraerle muestras y enterarse que se perdieron y necesitan sacarle de nuevo sangre, a las tres semanas".

Y señaló que "pese a haberse sacado fotos, hallado la ropa y otras pruebas, nada fue agregado al expediente aún", y recordó haber enviado mails a la Fiscalía para pedir que aclare los motivos, pero "no son contestados".

El profesional fue aún más lejos al denunciar que "pese a haberles proporcionado lugares donde hay cámaras particulares que podrían haber filmado el auto de los agresores, nunca fueron a buscarlas. Esta y muchas más fallas son las que nos muestran que estamos sin defensa para las víctimas de hechos de inseguridad. Es hora de concientizarnos de esta triste realidad para elaborar un proyecto serio en seguridad para Firmat y en defensa de nuestros vecinos de bien, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir".