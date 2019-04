Firmat asiste a sus pequeñas empresas con préstamos

Pequeñas empresas y emprendedores de Firmat tendrán la posibilidad de acceder a una línea de financiamiento, rápida y blanda, que instrumentará el municipio para ser destinada a la compra de materia prima e insumos.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo y el Centro Económico firmatense ya sumó, aunque con opiniones divididas, el respaldo del Concejo que aprobó el proyecto por unanimidad en el marco de una sesión extraordinaria desarrollada días atrás.

La medida está orientada, fundamentalmente, a micro Pymes con dificultades para obtener préstamos bancarios u otro tipo de servicios financieros debido a los requisitos exigidos en el mercado financiero y a las altas tasas de interés que deben pagar.

Así el poder político local renovó el compromiso de acompañar a los sectores productivos y del trabajo como lo hizo tiempo atrás cuando creó un fondo rotatorio que posibilitó asistencia a industrias de la ciudad en estado de emergencia, como dio cuenta oportunamente La Capital.

Lo dispuesto ahora constituye la llave de ingreso para satisfacer la demanda de establecimientos que, por diversas circunstancias, quedaron afuera o aún no tuvieron chances de ser beneficiados con esa herramienta que trajo cierto alivio a varias fábricas metalmecánica de esta ciudad del departamento General López.

Claro que no es la solución de fondo a la crítica situación que atraviesa el sector productivo local ante fuerte la caída del consumo y altos costos de funcionamiento, especialmente en materia de servicios público, pero al menos constituye una "ayuda".

Préstamos hasta 150 mil pesos

La línea de financiación flexible que se pondrá en marcha consiste en el otorgamiento de préstamos de hasta 150 mil pesos, a una tasa de interés del 15 por ciento anual, los cuales tendrán un plazo de cancelación no mayor a 120 días y con la posibilidad de ser renovados cuatro veces.

El dinero de los créditos que se otorgarán provendrán, precisamente, del recupero del denominado Fondo Rotatorio de Emergencia para el Fortalecimiento de Pymes cuyo monto, que es administrado por el municipio, asciende actualmente a 900 mil pesos.

El Concejo firmatense acompañó la propuesta aunque quedaron visibilizados posicionamiento políticos e ideológicos que fueron más allá del coincidente diagnóstico sobre la crítica coyuntura económica y la necesidad de asistir a pequeñas empresas y microemprendedores para "ayudarlos" a seguir produciendo y mantener el empleo.

"Desde nuestro espacio político acompañamos esta propuesta, que viene a ser una redistribución de un recupero de nueve millones y medio de pesos que vinieron hace tres años", aclaró la concejala de Unidad Ciudadana, Alexandra Beltramo, en la sesión donde fue sancionada la iniciativa.

La legisladora que responde a la senadora nacional por Santa Fe y vecina de Firmat, María de los Angeles Sacnum, reforzó su opinión al sostener: "Somos críticos porque en tres años hubo sólo un recupero del 12 por ciento y, sin duda, en ese lapso el presidente Mauricio Macri, quien fue apoyado por el gobierno del Frente Progresista, nos está llevando a esto". Y en ese contexto aseguró que "las empresas de Firmat están tan estancadas que no pueden hacer la devolución de ese Fondo Rotatorio, cuyo financiamiento es un pequeño salvador en vez de un chaleco salvavidas".

Desde el oficialismo local, el edil del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), Claudio Garziera, valoró la decisión del cuerpo y dijo: "Sabemos que las tasas de los bancos son inalcanzables y cualquiera que tenga que ir a pedir un crédito o cambiar algún cheque es casi imposible". Y, en ese línea, mostró su satisfacción por "la aprobación de este financiamiento" que será implementado a la brevedad ya que "la Secretaría de Producción está muy apurada para que esto salga rápido", dijo.

Por su parte Nicolás Rufine, de Firmat Futura, explicó que "los beneficiarios son microemprendimientos vinculados al sector productivo local, tanto de bienes como de servicios".

Y si bien destacó lo aprobado opinó que "este financiamiento tiene mucho color de paliativo porque es apenas un recursito más que se le va a dar a gente que está nadando contra la corriente".

Asimismo evaluó que se trata de una "propuesta" para "darle una mano con los cheques y a no caer siempre en las fauces de los monstruos financieros que son los bancos y los prestamistas, entonces el Estado da ese recurso para hacer esa operatoria con cheques para no pagar tantos intereses" razón por la cual "acompañamos esto pero no es suficiente".

A su turno el edil Gustavo Bellón, (Frente Renovador) remarcó: "Todos coincidimos en la situación de crisis, pero tengamos en cuenta que eran préstamos a 18 meses al cero por ciento y hoy pasaron tres años y prácticamente se licuó la deuda".