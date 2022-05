Firmat apuesta a la prevención del bullying y otras formas de violencia

image - 2022-05-31T140221.637.jpg

En total, 27 divisiones formaron parte de la actividad impulsada por el gobierno local bajo la coordinación de un equipo conformado por la doctora en ciencias de la educación Micaela Pellegrini, las psicólogas Elisa Cocitto y Gabriela Pellegrini, y el actor Diego Jozami, con la colaboración de integrantes de Firmat Joven.

Desde el municipio destacaron que “la propuesta Preventores alcanzará a la totalidad de los cursos y divisiones de cada escuela y, junto a los temas mencionados, se abordarán otras problemáticas de interés que serán coordinadas con cada institución educativa”.

image - 2022-05-31T140412.667.jpg

Además, resaltaron que “en forma complementaria a estos talleres, también se concretaron las primeras acciones de la campaña municipal Date Cuenta, con el objetivo de llegar a más adolescentes y jóvenes de la ciudad”

image - 2022-05-31T140508.788.jpg

Así, en distintas instituciones como escuelas, clubes, ámbitos municipales, espacios públicos y eventos deportivos, entre otros, se emplazaron mensajes que, en esta primera etapa, abordan el bullying y otras formas de violencias.

“Si tu chiste no me divierte y me duele, es violencia”, “Maltratar a alguien no te hace más fuerte, te hace cobarde”, “Si no hacés nada, también sos parte”, son algunas de las frases que pueden leerse bajo el hashtag Date Cuenta.

image - 2022-05-31T140607.015.jpg

Con estas iniciativas, que cuentan con la coordinación general de las secretarías municipales de Gobierno y Promoción Comunitaria, “se busca sensibilizar en el respeto por la vida y por el otro, y contribuir así a la prevención de las violencias”, explicaron.

Y en esa misma línea resaltaron que “en una tarea que invita a reforzar vínculos y potenciar la creatividad, se proponen espacios donde los jóvenes puedan construir nuevas herramientas para un presente y un futuro respetuoso de los derechos”.