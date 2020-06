Firmas de viajes de la zona reclaman volver a trabajar

Empresas de viajes y turismo del sur santafesino se sumaron ayer a la movida impulsada a nivel nacional (obviamente también en Rosario, ver página 4) en reclamo de medidas que les permitan afrontar al sector la crítica coyuntura que atraviesan al verse aún imposibilitadas de prestar servicio en el marco de la pandemia.

La manifestación tuvo como escenario la rotonda ubicada en el cruce de las rutas 9 y 178, donde propietarios y empleados de firmas de Armstrong, Las Parejas, Las Rosas, El Trébol, Cañada de Gómez, San José de la Esquina, Carcarañá y Casilda confluyeron con combis y micros para hacer causa común.

"Esta es una concentración pacífica sin cortes de ruta ni caminos porque no queremos perjudicar a nadie sino expresar nuestro reclamo y encontrar respuestas a la difícil situación que estamos pasando al no poder trabajar y no contar con ingresos para hacer frente a las obligaciones", explicó a La Capital Luis Massarutto, quien tiene una pequeña empresa de viajes y turismo establecida en Armstrong.

En esa dirección abogó por la necesidad de que el sector "sea declarado en emergencia para al menos tener la chance de ser eximido momentáneamente del pago de tributos fiscales puesto que se hace cada vez más difícil pagarlos, lo mismo que el seguro de los vehículos y las tarjetas de créditos, entre otros compromisos".

Asimismo sostuvo que "además sería muy importante que el Estado nacional implemente líneas de créditos acorde a las posibilidades y necesidades, ya que lamentablemente hay muchas Pymes de transporte turístico a las que hoy se les hace muy difícil cumplir con los requisitos que se exigen para acceder a un préstamo".

El reclamo también apuntó a una "mejor distribución" del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, más conocido como ATP, implementando por el gobierno nacional para compensar el pago de salarios.