"Si la hubiese encontrado, hubiera terminado una etapa, pero lamentablemente no hubo nada", rezongó Alberto Perassi, padre de Paula, desaparecida en septiembre de 2011 cuando salió a buscar la tarea de uno de sus hijos y jamás volvió. Hubo una primera búsqueda en un campo de Luis Palacios bajo una frondosa hilera de eucaliptus, que se reanudó el sábado a unos cincuenta metros. El equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) requisó todo, pero otra vez, no encontró nada.

La mirada atenta y el corazón inquieto de Perassi, siguió cada paso de los operativos. En la primera y la segunda etapa. En el mes que se cumplirán ocho años de la desaparición de su hija Paula, las palabras no le alcanzan y la ilusión de que aparezcan "sus huesos" no desaparece.

La Justicia no lo logró, y esta vez tampoco lo pudo conseguir la quinta intervención del equipo del Eaaf, contemplando ambas en el campo en la localidad de Luis Palacios, ubicada a 32 kilómetros al norte de Rosario, en la intersección de las rutas 34 y A012. Fue requisada una zona por orden de los fiscales Matías Edery y Leandro Lucente. El padre de la joven buscada detalló que "se trabajó el sábado, el domingo medio día y el lunes". Al parecer, hubo un nuevo testimonio que arribó desde el Ministerio Público de la Acusación que apuntó que el sitio era a unos 50 metros de lo rastrillado días atrás pero "no apareció absolutamente nada".

Sobre sus sensaciones, con sesgo de indignación enfatizó que "no tengo más palabras, quizás hubiese podido ser pero no lo fue, en cinco días de trabajo". Luego sostuvo que "cuando tiran un dato de estos, lo primero que tenés es esperanza. Ahora no sé qué va a hacer la Fiscalía. No sé quién es el testigo ni cómo viene la mano. Pero todo esto te revienta, dos días más de sufrimiento".

Ahora espera de la decisión, que se conocerá entre el 8 y el 10 de octubre, de los jueces Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández, quienes revisarán la condena del Tribunal compuesto por Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Alvaro Campos, que en mayo ordenaron la absolución de los nueve imputados del Perassi. En ese sentido, el papá confirmó con certeza: "Vamos a seguir peleando".