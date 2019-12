El secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram), Claudio Leoni, consideró "apresuradas" las declaraciones del ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, quien dijo que "la provincia no está en condiciones de sostener la cláusula gatillo".

"La cláusula gatillo va por detrás de la inflación y nosotros durante todas la paritarias de los anteriores gobiernos del peronismo, de Néstor (Kirchner) y de Cristina (Fernández), siempre fuimos por arriba de la inflación. Así que me parece que son apresuradas (las declaraciones de Agosto) y que hay que esperar para ver cómo se consolida este acuerdo a nivel nacional respecto a cómo se van a distribuir los ingresos y estoy seguro de que el ministro se va a acomodar a la posición que tengan todas las provincias y, en consecuencia, el gobierno nacional", dijo en declaraciones periodísticas Leoni.

Días atrás, en diálogo con La Ocho, al ser consultado por la continuidad de la cláusula gatillo, Agosto había anticipado que "en este contexto no es posible financieramente una cláusula gatillo pidiéndole recursos al Banco de Santa Fe, que es lo que está ocurriendo en este momento".

"Nos sorprenden un poco estas declaraciones de Agosto y me parece que todavía hay que esperar algunas definiciones nacionales sobre lo que se va a hacer", dijo el titular de Festram.

En ese sentido, puso como ejemplo la adenda al pacto fiscal que firmaron el gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández hace días y aseguró que eso "va a venir muy bien" a las arcas provinciales.

"Nosotros como Festram hemos sido los principales opositores a la firma del pacto fiscal y a su aplicación. Esto nos va a venir muy bien", dijo en relación a la suspensión por un año del mismo.

"Por eso -remarcó– me parece que son apresuradas las declaraciones (de Agosto) y son más del tipo de cómo cree él que ve a una economía que, nosotros, tenemos la esperanza de que tenga ese botón de crecimiento del que habla Alberto Fernández".

"Nosotros teníamos expectativas de que el crecimiento se inicie poniéndole más dinero a los trabajadores. Somos parte del sector que necesita influir en el consumo. Por el momento podemos decir que el ministro no tiene definición de varias cosas que se están discutiendo a nivel nacional y en la relación provincia y municipios. Y lo que hace es hacer una declaración en el marco de una situación de déficit que tiene la provincia y que todavía puede ser corregida", agregó en diálogo con el diario UNO Santa Fe.

"Me parece que hay que esperar un poco cómo se consolida lo macroeconómico para después empezar a hablar de las economías provinciales y de una negociación paritaria para la que todavía falta bastante. Estamos hablando de la cláusula gatillo que vendría y no de la que se está pagando ahora. Nosotros la vamos a cobrar ahora, en enero también, así que me parece apresurado que el ministro diga que va a haber negociaciones colectivas sin cláusula gatillo. Ojalá que sea con algo más que la cláusula gatillo", sostuvo.