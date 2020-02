Una mujer fue brutalmente golpeada por dos delincuentes que quisieron robarle su automóvil que utiliza como remís en un camino que conecta la A012 con un restaurante en Fray Luis Beltrán. Como el vehículo no arrancaba, los delincuentes se ensañaron y le pegaron aún más.

La víctima, identificada como Silvana Danelón, denunció la agresión en su cuenta de Facebook. La mujer posteó fotos en las que muestra cómo le quedó el rostro y los brazos lastimados después de que los ladrones la golpearan.

El incidente ocurrió en horas de la noche del viernes pasado cuando regresaba de dejar a un pasajero de Ricardone -donde ella vive y tiene su actividad- en el comedor Las Gurisas, ubicado a la vera de la autopista Rosario-Santa Fe, en jurisdicción de Fray Luis Beltrán.

"El auto no les arrancó y por eso no se lo llevaron; de bronca me golpeaban más y más"

Cuando retomó el trabajo fue abordada por dos individuos que la obligaron a detener la marcha y a bajar del coche. Al intentar una y otra vez arrancar el motor y no lograrlo, los asaltantes decidieron irse, pero antes volvieron a pegarle con saña a la remisera.

“El auto no les arrancó y por eso no se lo llevaron; de bronca me golpeaban más y más”, contó Danelón en su cuenta de redes sociales. En otro párrafo describió cómo es el camino de acceso hasta dicho restaurante, que se extiende a la vera de la autopista y sin luces ni pavimento, y en una zona rural.

Silvana Marcela Danelon Anoche siendo las 20.30 hs deje pasaje en la parrilla llamada "LAS GURISAS" y volviendo me asaltan y golpean...el auto... Posted by Silvana Marcela Danelon on Saturday, February 22, 2020

“El encargado de Las Gurisas me dijo que no fue su responsabilidad porque el robo ocurrió fuera de su local comercial. Lo que no entiende que está arriesgando la integridad de sus clientes y debería brindarles todas las garantías para que lleguen sanos y a salvo hasta sus casas”, agregó.

“Hoy me tocó a mí, pero le puede suceder a cualquiera. Por favor, quienes vayan (al comedor) tomen precauciones porque es una boca de lobo y una zona liberada”, concluyó.