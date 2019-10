Familiares de víctimas pidieron la renuncia de Pullaro

Familiares de víctimas de violencia urbana, en su mayoría casos robos seguidos de muerte, de la ciudad de Santa Fe exigieron insistentemente la inmediata renuncia del ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, tras reunirse por más tres horas con los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Los familiares fueron recibidos poco después de las 14 de ayer por los diputados Rubén Galassi, Carlos Del Frade, Gabriel Real, Victoria Tejeda, Santiago Mascheroni, Raúl Fernández, Leandro Busatto y Oscar Pieroni.

También fue invitado el titular del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, quien sorprendió a los familiares por el grado de conocimiento de cada una de las causas.

Al salir los familiares se mostraron contrariados por la imposibilidad de lograr una declaración de emergencia en seguridad.

Ya antes del encuentro de ayer que fue acordado la semana pasada cuando se realizó una manifestación al palacio de la Leyes exigiendo justicia por los 69 casos que están impunes o no tienen culpables con sentencia firme, el presidente de la comisión de Seguridad, el diputado Pieroni, había prácticamente desechado la idea de una declaración de emergencia.

"Más allá de lo llamativo del nombre del proyecto que pide la declaración de la emergencia en seguridad, esa iniciativa solo permite que el Ejecutivo disponga de partidas presupuestarias de manera más directa para atender la situación de la seguridad. Pero que en los hechos no tiene una incidencia tan directa sobre la situación acuciante que se vive y consideró que el abordaje debe llegar de una manera más integral para conseguir mejores respuestas", dijo entonces.

Ayer al salir los familiares de las víctimas retrucaron que más allá de la incidencia directa declarar oficialmente la emergencia "que se vive" significará para la gestión que se va admitir su rotundo fracaso en materia de seguridad."Sería bueno que expliquen qué hicieron para que todo esto no pase. Porque no hicieron nada más que hablar y por eso queremos que renuncie Pullaro y nos preocupa mucho que después del 10 diciembre estará en esta Cámara como diputado. No tienen respuestas para muchos casos por lo que vinimos a pedir explicaciones a los diputados", dijo María Masino, madre del comerciante, Julio Cabal, dueño de una fiambrería dentro de la cual fue asesinado a balazos durante un intento de asalto el 17 de septiembre.